46. Zur zweiten Hälfte gibt es bei beiden Klubs jeweils einen Wechsel: Maza kann bei den Berlinern nach seiner Verletzung kurz vor Ende der 1. Halbzeit nicht weiterspielen und wird nun von Prevljak vertreten. Bei Münster bleibt der überforderte ter Horst in Kabine, für ihn spielt nun Amenyido.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Hertha BSC geht im letzten Heimspiel des Jahres gegen Preußen Münster mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause. Die Alte Dame übernahm von Beginn an den Ballbesitz und näherte sich in der Anfangsphase auch schnell mit ersten Abschlüssen an. Bei der Führung brauchte die Fíel-Elf dann aber die Hilfe des Gegners: Ter Horst legte Scherhant im Strafraum, woraufhin der gefoulte Berliner selbst zum Elfmeter antrat und verwandelte (28.). Kurz vor Pause legten die Gastgeber fast auch noch das 2:0 nach, scheiterten aber bei einer Doppelchance von Scherhant und Maza jeweils an SCP-Torhüter Schenk.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Eine Minute Nachspielzeit! Als die Tafel mit der Eins hochgeht, bleibt Maza in der Hälfte der Preußen liegen. Der Algerier muss wohl gleich in der Halbzeit weiter am Oberschenkel behandelt werden.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Schenk rettet seinen SCP! Der Keeper eilt bei einem weiteren langen Steilpass für Scherhant aus seinem Kasten und verhindert am linken Pfosten mit einem Spagat das 0:2. Danach springt Schenk schnell wieder auf und stoppt auch noch den Nachschuss von Maza.

43. Zu gefährlich: Makridis probiert sich nach einer Ecke an einem Fallrückzieher und trifft Dárdai dabei beinahe im Gesicht. Der Schiri pfeift die Aktion richtigerweise ab.

42. Bouchama nimmt auf der linken Seite einen langen Ball von Torhüter Schenk auf und bindet zwei Herthaner. Danach hat Kyerwaa viel Platz vor dem Hertha-Sechzehner, schlägt allerdings nur ein Luftloch.

39. Schöne Kombination: Demme schickt Niederlechner links in die Spitze, der das Auge für den freien Mitspieler im Zentrum hat. Scherhant startet ein, kann sich im Zweikampf mit Koulis aber nicht durchsetzen.

38. Maza legt sich den Ball direkt vor dem Strfraum zurecht und geht nach einem Wackler schnell lauf den Torschuss. Der Algerier trifft den Ball überhaupt nicht und schiebt das Leder klar links vorbei.

37. Für den Aufsteiger aus dem Münsterland gibt es jetzt kaum noch Entlastung. Hertha würde indes gerne noch vor der Pause auf 2:0 stellen.

35. Bei Mees geht nichts mehr. Münster-Coach Hildmann muss verletzungsbedingt wechseln. Als Ersatz kommt Kyerewaa aufs Feld.

34. Mees bei den Gästen länger behandelt werden und schaut auf die Bank. Muss der Achter der Preußen ausgewechselt werden?

32. Mit der Führung im Rücken ist Hertha selbstbewusster und noch offensiver. Die Hausherren legen einen Gang zu im Kurzpassspiel und lassen den Ball in der Hälfte der Münsteraner laufen.

30. Das Strafstoß-Tor ist für Hertha eine dankbare Hilfe. Die Hausherren machen durch einen Fehler des Gegners das 1:0 genau in der Phase, in der Münster ebenfalls mutiger wird.

28. Derry Scherhant Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Derry Scherhant

Scherhant tritt als gefoulter Spieler selbst an und verwandelt - wenn auch etwas glücklich! Schenk ahnt die linke Ecke, ist aber schon zu weit weggeflogen, um den Elfer noch halten zu können.

27. Jano ter Horst Pr. Münster Gelbe Karte für Jano ter Horst (Preußen Münster)

Ter Horst sieht für sein Elfmeter-Vergehen zusätzlich die Gelbe Karte.

27. Elfmeter für Hertha! Scherhant läuft den Preußen nach einem weiten Schlag auf der linken Seite davon und wird im Sechzehner ungeschickt von ter Horst umgestoßen.

24. Doppelchance für Preußen! Makridis steht nach einem Freistoß-Heber frei im Hertha-Sechzehner und will nochmal nach links für Németh auflegen. Der SCP-Stürmer ist zu überrascht von seiner Riesenchance auf das 0:1 und nimmt den Ball mit dem falschen Fuß an.

22. Eigentor-Gefahr! Maza bugsiert einen Freistoß für Hertha vor den rechten Pfosten, wo Bouchama eigentlich entspannt ins Toraus kären will. Der Ball landet allerdings beinahe im eigenen Netz und wird vom hellwachen Schenk von der Linie gekratzt.

20. Jorrit Hendrix Pr. Münster Gelbe Karte für Jorrit Hendrix (Preußen Münster)

Hendrik hat an der Seitenlinie die Augen nur auf dem Ball und mäht Dárdai um. Klare Gelbe.

19. Abschluss vom SCP! Makridis zirkelt einen Freistoß von der linken Seite tief vors Tor und zu Frenkert. Der Innnverteidiger der Münsteraner bekommt allerdings keinen Druck auf den Ball. Ernst nimmt das Leder daher locker auf.

18. Die Berliner sind jetzt aber druckvoller und erzwingen mehr Ballverluste der Münsteraner im Aufbau. So ergeben sich immer wieder gefährliche Umschaltmomente.

17. Da war mehr drin! Demme taucht am rechten Sechzehner-Eck auf und hat mit einem Mal einige Meter Freiraum. Der Herthaner braucht aber zu lange für eine Entscheidung und scheitert schließlich an einem Querpass. Ein Torschuss wäre die bessere Idee gewesen.

15. Jetzt versprüht Hertha mehr Torgefahr bei den Standards! Der dritte Eckball landet im Fünfer und auf dem Hinterkopf von Leistner. Die Kugel driftet knapp am linken Alu vorbei.

14. Konter-Gelegenheit für Hertha! Maza profitiert von einem Ballverlust der Preußen und rennt frei durch das Zentrum. Danach will Cuisance von rechts mit einem Haken an Koulis vorbei, wird aber von Frenkert noch abgelaufen.

13. Die Herthanr sind im Heimspiel also erstmal gut unterwegs, können sich aber noch keine Abschlüsse erspielen. Münster fokussiert sich ohnehin lieber auf die Defensive.

11. Bisher geht Hertha vor allem gerne über die linke Seite in die Offensive, wo Scherhant nun die nächste Ecke herausholt. Der zweite Berliner Eckstoß landet allerdings auch wieder beim SCP.

9. Kracher aus der Distanz! Demme holt aus linken rund 25 Metern aus und ballert die Kugel gegen die linke Tornetzaufhängung. Kurios: Der Ball ist beim Pass zuvor eindeutig im Toraus. Der VAR hätte den Treffer also sowieso zurücknehmen müssen...

9. Der SCP kann sich etwas befreien und steht nun etwas höher im Feld. Hertha fehlt derzeit das Tempo, um die Preußen-Abwehr zu überlisten.

6. Jetzt schaffen es auch mal die Preußen in die gegnerische Zone und machen sofort Alarm: Frenkert treibt den Ball mit großen Schritten über den linken Flügel und bedient Makridis mit einem Steilpass. Kurz darauf kommt ein Abschluss von Németh nicht durch.

4. Nach einem Steckpass vor den Strafraum-Eingang wird Kenny bei einem Torschuss abgeblockt. Hertha ergattert so eine Ecke von rechts, die Maza allerdings nicht zu einem Mitspieler bringt.

3. Die Hausherren übernehmen zu Beginn sofort die Kugel und ziehen schnell ihr Ballbesitzspiel auf. Münster läuft erstmal nur hinterher und steht tief vor dem eigenen Tor.

1. Und los! Schiri Lars Erbst wirft Hertha den Ball für den Anstoß zu und und pfeift die Partie an. Hertha spielt in Blau und Weiß, die Gäste in Schwarz.

1. Spielbeginn

Es ist angerichtet! Das Berliner Olympiastadion ist zum letzten Heimspiel des Jahres mit rund 43.000 Zuschauern gut gefüllt. Auch im Gästeblock sind heute rund 6.000 Münsteraner mit dabei.

Bei den Münsteranern nimmt Trainer Sascha Hildmann nach der kürzlichen 1:3-Niederlage gegen Magdeburg drei Wechsel im Defensivbereich vor: Hendrik, Paetow und Bouchama ersetzen Bazzoli, Preißinger und Grodowksi.

Schauen wir auf das Personal. Bei Hertha wird heute vor allem ein Mann schmerzlich vermisst: Topstar Fabian Reese ist erneut verletzt und fällt voraussichtlich sogar bis Ende des Jahres aus. Ansonsten tauscht Trainer Fiél im Vergleich zur Fürth-Niederlage zweimal und bringt mit Derry Scherhant und Florian Niederlechner zwei neue Offensivspieler.

Ein bisschen Aufbauhilfe könnte der SCP als Aufsteiger in der 2. Liga allerdings tatsächlich gebrauchen. Die Münsteraner holten aus den ersten 15 Spielen bislang nur zwei Siege und sind derzeit mit 13 Punkten Tabellenvorletzter. Mut für das Spiel in der Hauptstadt macht aber der Auswärts-Trend: In der Fremde ist Preußen nur schwer zu schlagen und nahm zuletzt in Braunschweig, Karlsruhe und auch bei den formstarken Lilien in Darmstadt jeweils einen Punkt mit.

Richtig verdaut hat Hertha-Coach Cristian Fiél die letzte Niederlage gegen Greuther Fürth wohl immer noch nicht. „Wir waren selbst dafür verantwortlich, dass Fürth erstmals seit vier Monaten wieder einen Heimsieg geholt hat“, sagte Fiél angesäuert auf der PK. Gegen Preußen Münster soll daher nun unbedingt Wiedergutmachung her: „Wir dürfen auf keinen Fall wieder der Aufbaugegner sein“, mahnte der 44-Jährige.

Nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie geht Hertha BSC heute mit Druck ins nächste und zugleich letzte Heimspiel des Jahres gegen Preußen Münster. Will die Alte Dame den Anschluss an die große Spitzengruppe nicht verlieren, muss heute ein Sieg her.