Florian Wirtz - im Visier der europäischen Fußball-Konkurrenz?

Noch ein paar Jahre in Leverkusen?

Ob Zufall oder doch gezielte Antwort: Leverkusens Sport-Geschäftsführer Völler gab ausgerechnet zu diesem Thema über die Weihnachtsfeiertage eine Einschätzung ab. Das Timing zumindest stimmte. Offenbar sind die Gerüchte aus England auch bis direkt an den Rhein vorgedrungen.

Er gehe davon aus, dass Wirtz, dessen Vertrag bis 2026 läuft, noch einige Zeit unter dem Bayerkreuz spielen werde. " Nicht nur durch die Vertragssituation. Auch durch das Vertrauen, das wir zu ihm und seiner Familie aufgebaut haben, wissen wir, dass er hier noch einige Jahre gut aufgehoben ist. Wir wollen, dass Florian noch ein paar Jahre bei uns bleibt" , sagte Völler.

Chelseas Kai Havertz im Duell mit Juves Matthijs de Ligt

Wirtz ist ein Juwel. Das wissen sie in Leverkusen. So eines wie es Kai Havertz war, den sie im September 2020 für 80 Millionen Euro zum FC Chelsea ziehen lassen mussten.

Starke Daten

15 Einsätze in der Bundesliga in der Hinrunde, fünf Tore, acht Vorlagen. Die Bilanz eines außergewöhnlichen Spielers kann Wirtz in dieser Saison definitiv aufweisen.