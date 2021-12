Glücklich sah Thomas Tuchel nach dem 3:1-Auswärtserfolg seines FC Chelsea bei Aston Villa am zweiten Weihnachtstag nicht aus. Die Umstände, bedingt durch die derzeit äußerst angespannte Corona-Situation in England, lassen wenig Raum für Ausgelassenheit. In Tuchel brodelte es regelrecht. Sein Ärger richtete sich gleich auf mehrere Aspekte: Zum einen kritisierte er die Überbelastung der Spieler auf der Insel.

Ein Thema, das alljährlich vor allem von deutschen Trainern immer wieder angestoßen wird. Auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp zeigte in diesem Jahr erneut sein Unverständnis über die fehlende Winterpause. Und Ralf Rangnick, seit kurzer Zeit Trainer von Manchester United, hätte gerne, dass am Modus der Pokalwettbewerbe gedreht wird, um in dieser Zeit weniger Spiele zu haben.

Eine Fußball-kulturelle Diskussion, die sich kaum auflösen lassen wird, weil die (Fußball-)Traditionen so unterschiedlich und auch so tief verwurzelt sind. Auch in Zeiten von Corona.

Tuchel schimpft über "Fehler"

Die Premier League ist seit jeher so etwas wie eine Gelddruckmaschine und generiert gerade in diesen Tagen, an denen der globale Fußball weitestgehend ruht, die größte Aufmerksamkeit weltweit. Deshalb werden auch diese im Kern wohl berechtigten Rufe von Tuchel, Klopp und Rangnick wieder ungehört verhallen. Tuchels ebenfalls formulierte klare Forderung nach fünf Auswechselmöglichkeiten, wie mittlerweile in vielen europäischen Ligen möglich, erscheint vor diesem Hintergrund allerdings sinnvoll.