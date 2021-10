Kopfverletzungen - warum der DFB für temporäre Wechsel plädiert

Reinsberger sagt, er könne diese Begründung "medizinisch nicht wirklich nachvollziehen. Denn in den allermeisten Fällen schließen sich die Symptome unmittelbar an das Trauma an oder treten wenige Minuten später auf. Dass man das erst nach Stunden sieht, passiert, ist aber die Ausnahme". Brud wiederum betont, dass das IFAB seine Entscheidung basierend auf dem Rat von mehreren Medizinern und Experten getroffen habe. Offenbar gibt es unterschiedliche Ansichten.

Die vom IFAB bevorzugte Variante, die Testreihe mit den zusätzlichen Wechseln, läuft jetzt seit gut zehn Monaten. Für ein erstes Fazit sei es aber noch zu früh, sagte Brud, es mangele noch an Daten.

Neutraler Neurologe an der Seitenlinie

Immer wieder wird auch ein neutraler Neurologe an der Seitenlinie gefordert, wie er in der American-Football-Liga NFL eingesetzt wird. Auch Arminia Bielefelds Stürmer Fabian Klos hat sich im klubeigenen TV jüngst dafür ausgesprochen. Die Vorteile: Der Neurologe ist ein Fachmann für Kopfverletzungen und steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu einem der Teams. Die Teamärzte dagegen sind meist Sportärzte oder Orthopäden und werden direkt von einem Klub bezahlt. Daraus kann ein Interessenkonflikt entstehen.

Die DFL könnte wohl auch unabhängig vom IFAB einen solchen neutralen Arzt einführen. Doch zu erwarten ist das vorerst nicht. Denn die DFL folgt in medizinischen Fragen dem Rat der medizinischen Kommission des DFB. Und deren Mitglied Reinsberger zählt mehrere Gegenargumente auf.

Zum einen hätten auch neutrale Neurologen das Problem, nicht genug Zeit für die Untersuchung zu haben. Und sie hätten nicht den Vorteil, die Spieler persönlich zu kennen. Reinsberger hält eine neutrale Instanz deshalb nur dann für sinnvoll, "wenn wir das Gefühl haben, dass die Bundesligaärzte ihrem medizinischen Ethos absolut nicht nachgehen. Den Eindruck habe ich aber nicht, im Gegenteil" . Die Teamärzte hätten Fortbildungen zum Bereich Gehirnerschütterung bisher engagiert wahrgenommen, sagt Reinsberger.

Speicheltest als Ausweg?

Möglicherweise sorgt die Forschung für eine Lösung des Problems. Reinsberger sagt, er hoffe, dass es in fünf bis zehn Jahren einen Test am Spielfeldrand gebe. So forschen zum Beispiel Neurowissenschaftler der Universität von Birmingham an einem Speicheltest und haben im März vielversprechende Ergebnisse veröffentlicht. Ein entsprechender Schnelltest könnte dann nicht nur die Bundesligaprofis schützen, sondern auch die zahlreichen Amateursportler, die sich beim Fußballspielen oder bei einer anderen Sportart am Kopf verletzten.