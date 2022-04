Kommentar zum Wechselfehler - Das Problem liegt beim DFB

Mit in die Bewertung einfließen könnte die Schuldverteilung. Läge die Verantwortung allein beim Schiedsrichtergespann, hätte also der Vierte Offizielle gar nicht erst zwei Bayern aufs Feld lassen dürfen, bevor auch zwei Bayern das Feld verlassen hätten - dann wäre der Verein möglicherweise entlastet.

Dass dem nicht so ist, weiß auch Schiedsrichter Dingert ganz genau: Beim Pokalspiel zwischen Preußen Münster und dem VfL Wolfsburg am 8. August 2021 erlaubte er den Wolfsburgern einen Wechsel zu viel. Trotzdem wurde der VfL nachträglich disqualifiziert, weil laut Regelwerk der Verein und nicht der Schiedsrichter für die Anzahl der Auswechslungen verantwortlich ist.

Schwarzer Peter plötzlich beim Sportclub

Auch bei diesem Spiel schritt aber der DFB nicht von selbst ein, Preußen Münster musste zunächst Protest einlegen - und kam am Ende damit durch. Aber warum ist das so? Der DFB stellt seine Regeln auf, und deshalb muss auch der DFB deren Einhaltung überwachen und ihre Nichteinhaltung sanktionieren.

Kontrollausschuss-Chef Anton Nachreiner sagt aber: "Der Kontrollausschuss ist nicht beteiligt, solange Freiburg keinen Einspruch einlegt."

Dass den Vereinen die Verantwortung zum Anprangern der Verstöße, zum "Petzen" übertragen wird, ist unsäglich. Und führt im aktuellen Fall dazu, dass jetzt der SC Freiburg den Schwarzen Peter hat, obwohl der mit dem Verstoß gar nichts zu tun hatte, sondern in Person von Abwehrspieler Nico Schlotterbeck auch noch zu dessen vorzeitiger Beendigung beitrug.

Dilemma für die Freiburger

Freiburg muss nun abwägen: Wahrt man das Image vom fairen Vorzeigeklub und verzichtet auf den Einspruch? Und wenn dann am Saisonende ein oder drei Punkte zum Einzug in die Champions oder Europa League fehlen, was eine dicke zweistellige Millionensumme ausmachen kann? Diese Entscheidung dem Verein aufzubürden und sich als Verband zunächst mal wegzuducken, ist der eigentliche Fehler in den Statuten des DFB.