analyse 16 verschiedene Torschützen Bayer Leverkusen - die Werkself trifft aus allen Lagen Stand: 01.03.2024 06:42 Uhr

Bayer Leverkusen stellt in dieser Saison einen Rekord nach dem anderen auf. In dieser Kategorie ist die Werkself jetzt ebenfalls spitze: Sie hat die meisten verschiedenen Torschützen der Bundesliga - ein Zeichen für die Unberechenbarkeit des Alsonso-Teams.

Als sich am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 auch noch Granit Xhaka und Robert Andrich in die Torschützenliste eintrugen, war das Team von Xabi Alonso auch in der Torschützenverteilung auf Position 1 gesprungen. Die beiden defensiven Mittelfeldspieler hatten gegen die Mainzer jeweils ihre ersten Saisontore geschossen und waren damit Spieler 15 und 16, die in dieser Spielzeit in der Bundesliga trafen.

Kein anderer Bundesligist hat aktuell mehr unterschiedliche Torschützen. Auf Platz zwei der Liste folgt der FC Bayern mit 15, dann kommen drei Klubs mit 14 verschiedenen Torschützen: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

Liste der unterschiedlichen Torschützen Verein Tore Unterschiedliche Torschützen Bayer Leverkusen 59 16 Bayern München 63 15 Borussia Mönchengladbach 41 14 Eintracht Frankfurt 36 14 RB Leipzig 49 14 Borussia Dortmund 46 12 1. FSV Mainz 05 18 12 VfL Wolfsburg 28 12 SC Freiburg 30 12 VfL Bochum 28 12 SV Darmstadt 24 12 TSG Hoffenheim 41 12 FC Augsburg 33 12 Werder Bremen 32 11 Union Berlin 23 11 VfB Stuttgart 52 10 1. FC Heidenheim 33 10 1. FC Köln 16 8

Schwer auszurechnen ist Bayer aber nicht nur in personeller Hinsicht, schwer auszurechnen ist die Mannschaft auch, was das Herausspielen der Tore anbelangt; die Werkself ist über beide Flügel und durchs Spielfeldzentrum nahezu gleichermaßen gefährlich. So verteilen sich die 59 Tore anteilig sehr ausgewogen auf die unterschiedlichen Position, wobei es ein leichtes Übergewicht zugunsten der linken Seite gibt.

Mehr Tore über die linke Seite

13 Treffer wurden von der Linksaußenposition erzielt, wo Alejando Grimaldo mit seinen acht Saisontoren den größten Anteil hatte. Zwölf Tore waren es von der rechten Außenseite, für die hauptsächlich Jeremie Frimpong zuständig ist. Aus dem linken offensiven Mittelfeld erzielte Bayer die meisten Tore - nämlich 22. Das ist vor allem ein Verdienst von Nationalspieler Florian Wirtz, im rechten offensiven Mittelfeld mit Jonas Hofmann waren es ebenfalls zwölf Tore, wie aus einer Analyse des Datenanbieters Deltatre hervorgeht.

Torschützenliste Bayer Leverkusen Spieler Tore Victor Boniface 10 Alejandro Grimaldo 8 Jeremie Frimpong 7 Jonas Hofmann 5 Florian Wirtz 5 Jonathan Tah 4 Nathan Tella 4

Viele verschiedene Torschützen hat die Bayer-Elf also, aber kein Hauptgoalgetter wie bei den Bayern, wo Harry Kane mit seinen 27 Saisontoren den Hauptteil erbeutet hat. Auffällig dabei: Nur ein Leverkusener Spieler taucht in der Top Ten der Bundesliga-Torschützenliste auf: Das ist Victor Boniface mit seinen zehn Treffern.

Der Nigerianer würde wahrscheinlich weiter vorne geführt, hätte er sich nicht bei der Vorbereitung zum Afrika-Cup Anfang Januar verletzt. Boniface fällt noch bis Ende März aus.

Schick sucht nach der Form

Ein Mann wird in der internen Torjägerliste geführt, den man wohl weiter vone erwartet hätte: Patrik Schick hat bei seinen zehn Einsätzen in der Bundesliga drei Treffer erzielt. Die allerdings alle in einem Spiel, nämlich beim 4:0-Sieg gegen den VfL Bochum Ende Dezember. In allen anderen neun Einsätze war Flaute beim Tschechen. Er sucht noch den Rhythmus nach einer fast einjährigen Zwangspause.

Anpassen an die neue Liga muss sich auch noch der dritte Stürmer im Bunde: Winter-Neuzugang Borja Iglesias, der von Real Betis kam. Drei Einsätze hat der Spanier bislang absolviert, eine Torbeteiligung war noch nicht dabei.

Das alles aber sind Probleme, die der Gegner von Sonntag gerne hätte. Der 1. FC Köln kommt in dieser Saison auf 16 Tore und acht verschiedene Schützen - das ist Liga-Tiefstwert.