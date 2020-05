Bobic war noch beim Re-Start nicht besorgt

Psychologisch ist die Ausgangslage auf der Zielgeraden nicht so ganz einfach. Lange hatten selbst die Verantwortlichen nicht wahrhaben wollen, dass der Abstiegskampf noch zum Thema wird. Sportvorstand Fredi Bobic hatte die größte Besorgnis zum Re-Start nach einem ziemlich ernüchternden Auftritt gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) eher weggelächelt. "Die Tabelle lügt ja nicht. Wenn wir heute gewonnen hätten, hätten wir einen größeren Schritt dort weg gemacht", sagte Bobic am selben Abend. "Jetzt sind wir da mittendrin, noch nicht ganz im Schlamassel, aber wo der Kontakt da ist." Das klang damals nicht allzu besorgt.

Eine weitere Niederlage am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg würde die Eintracht weiter abrutschen lassen, sollte zeitgleich der 1. FSV Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim gewinnen. Dass Fortuna Düsseldorf beim FC Bayern punktet (18.30 Uhr), erwartet zwar kaum jemand, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass im Frankfurter Stadtwald die Alarmglocken erst mit Verspätung schrillen. Die Frankfurter haben noch das wichtige Nachholspiel bei Werder Bremen (Mittwoch 20.30 Uhr) vor der Brust.

Hütter macht ungewohnte Erfahrung

Von einer "neuen Herausforderung" spricht denn auch Trainer Hütter. " Ganz ehrlich, ich hätte im Sommer nicht damit gerechnet, dass wir nach 26 Spieltagen in einem so unangenehmen Tabellenbereich sind" , sagte der Österreicher in einem Interview der "Bild"-Zeitung. Vor der Corona-Pause machte seine Mannschaft sogar den Eindruck, als seien ihr die Cup-Wettbewerbe wichtiger. Es hat gedauert, dass die neue Gefahrenlage wirklich in alle Köpfe vordringt. Hütter gibt zu: "Wenn man die Niederlagen nimmt und die Tabellensituation, ist das für mich persönlich sehr ungewohnt."

Tatsächlich hatte der Chefcoach mit Young Boys Bern die Schweizer Meisterschaft gewonnen, dasselbe gelang dem einst feinen Mittelfeldtechniker in seiner Heimat mit FC Red Bull Salzburg. Und als Nachfolger von Niko Kovac führte er auf seiner ersten Bundesliga-Station die Eintracht im Vorjahr in einem sensationellen Siegeszug nicht nur ins Europa-League-Halbfinale, sondern auf Umwegen ein zweites Mal ins internationale Geschäft. Um den Klassenerhalt zu bangen, ist gewissermaßen unbekanntes Arbeitsfeld.

Keine Angst, aber Respekt

"Wenn ich an mir zweifeln würde, wäre ich nicht der richtige Mann" , sagte der 50-Jährige, der aber gleichzeitig gestand: "Die Fakten beschäftigen mich, ich ärgere mich." Die Eintracht wäre nicht der erste Verein der Bundesliga-Geschichte, der aus einer scheinbar beruhigenden Situation in den Abstiegsstrudel gerät. Und plötzlich ist die Negativspirale des Misserfolgs - diese Wortschöpfung benutzte Bobic-Vorgänger Heribert Bruchhagen gerne - nicht mehr aufzuhalten.

"Angst habe ich jetzt nicht, Respekt aber schon" , sagte Hütter über die drohende Abstiegsgefahr, die für ihn eine Ausnahme bleiben soll: "Feuerwehrmann möchte ich nie werden. Meine Ansprüche sind immer, sich nach oben zu orientieren." Aber: Seit dem 5:0 gegen den FC Augsburg am 7. Februar hat die Eintracht nicht mehr gewonnen. Gegen Freiburg waren Chancen dafür reichlich vorhanden. Statistiker notierten 35 Torschüsse. Saisonrekord für die Bundesliga und Vereinsrekord für die Eintracht.