Fortsetzung der Bundesliga: Fragen nach Solidarität und Folgen

Kritiker bemängeln, dass der Profifußball selbst mit dem "absoluten Notbetrieb" (Seifert) die Solidarität in der Gesellschaft gefährdet. "Das Konzept ist von vorne bis hinten nicht durchdacht und wird eine fatale Wirkung auf das gesamte Einhalten der Einschränkungen haben" , sagte der langjährige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock in einem Interview der dpa .

Peter Dabrock

Der Theologie-Professor der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg nennt das DFL -Konzept "scheinheilig" . Beim Kampf gegen das Virus sei man gesellschaftlich derzeit in einer "ganz, ganz schwierigen Phase" . Deswegen müsse man besonders aufpassen, dass die Maßnahmen zueinander passten und dass es gerecht zugehe. "Wenn das Mantra lautet: kein Kontakt, Abstand, Hygiene, Schutz, aber man dann ausgerechnet eine Sportart zulässt, in der all das von Anfang an und notorisch nicht eingehalten werden kann, hat das natürlich Auswirkungen darauf, ob sich die Menschen fragen: Warum muss ich mich in meinem Bereich an solche Einschränkungen halten?"

"Spieler haben keinen Einfluss"

Der Eindruck, dass der durchaus legitime Wunsch der Liga, den Wirtschaftsbetrieb Bundesliga wieder in die Produktion zu bringen, die gesellschaftlichen Folgen genauso außer Acht lässt wie die möglichen gesundheitlichen Folgen für die Beteiligten, verstärkt sich, wenn man Neven Subotic in den vergangenen Tagen zugehört hat. Der Innenverteidiger von Bundesligist Union Berlin hat in der BBC beklagt, die Fortsetzung des Spielbetriebs käme zu früh.

Am Wochenende legte Subotic im Deutschlandfunk nach: Er hätte sich vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs eine stärkere Einbindung der Profis gewünscht. "Nach meinem Wissensstand hatten die Spieler keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung" , sagte der 31-jährige. Subotic dürfte mit seiner Skepsis nicht alleine sein, aber die Liga signalisiert, die meisten Spieler freuten sich darauf. "Aber sich dagegen zu entscheiden ist nicht so einfach, denn es gibt ja verständlicherweise auch unausgesprochene Erwartungen von Seiten des Vereins beziehungsweise von den Kollegen und Fans" , sagte der Sportpsychologe der Nationalmannschaft Hans-Dieter Hermann der dpa.

Erhöhte Verletzungsgefahr