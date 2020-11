Neue Hiobsbotschaften folgen

Kurz darauf gab es dann aber gleich die nächsten Hiobsbotschaften für Schneider. Beim Vormittagstraining am Dienstag hatte sich Bastian Oczipka eine Oberschenkelverletzung zugezogen, Torhüter Ralf Fährmann und Goncalo Paciencia hatten sich offenbar schwerer am Knie verletzt. Während sich also Ibisevic auf den Heimweg nach Berlin begab, setzte sich Paciencia in einen Flieger nach Portugal, um sich von seinem Vertrauensarzt untersuchen zu lassen - in Zeiten der Corona-Pandemie eine bemerkenswerte Reise.

Die Auswahl an Angreifern für Trainer Manuel Baum begrenzt sich für die kommenden Partien damit nur noch auf Mark Uth und dem bisherigen Reservestürmer Ahmed Kutucu - was die sportlichen Perspektiven und die Hoffnung auf den ersten Bundesligasieg nach 24 Spielen ohne Erfolg nicht gerade größer erscheinen lässt. Nächster Gegner am Samstag ist Borussia Mönchengladbach.

Sturm über Gelsenkirchen

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider

Wenn sich also über die deutsche Nationalmannschaft dunkle Wolken gezogen haben, wie Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff jüngst beklagte, so dürfte die Wetterlage über Gelsenkirchen derzeit eher einem tosenden Sturm gleichen. Neben den sportlichen Defiziten und dem aktuell 18. und letzten Tabellenplatz in der Bundesliga sind auch die atmosphärischen Stimmungen im Klub wohl nahe dem Tiefpunkt.

"Wir haben 17 Konkurrenten in dem Land, dann brauchen wir nicht noch welche im eigenen Verein" , sagte Schneider. Es gab nach Schneiders Auffassung zuletzt (zu) viele Indiskretionen und einen zu großen Informationsfluss aus dem Haus in die Öffentlichkeit.

In den vergangenen Tagen habe es deshalb viele Gespräche zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, zwischen Vorstand und mittlerem Management sowie eine Botschaft zum erforderlichen Zusammenhalt mit den übrigen Angestellten via Intranet gegeben. "Nur so kommen wir aus dieser Situation heraus" , sagte Schneider. Und so versucht er noch zu retten, was zu retten ist.

Ob sich die Angestellten von einer Mitteilung via digitaler interner Medien auch vor dem Hintergrund der geplanten, aber vielfach umstrittenen internen Umstrukturierungen beeindrucken und zu neuem Vertrauen in den Arbeitgeber bewegen lassen, muss sich allerdings erst noch erweisen.

Trainer Baum den Rücken gestärkt