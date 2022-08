Fußball-Bundesliga Transfermarkt auf der Zielgraden - alle Neuigkeiten Stand: 29.08.2022 11:21 Uhr

Das Ende des Fußball-Transferfensters naht: Wer wechselt wohin, wer steht auf dem Sprung, wer bleibt? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

AC Mailand am Wolfsburger Vranckx interessiert

Nach dem Schalker Innenverteidiger Malick Thiaw will der italienische Meister AC Mailand offenbar noch einen weiteren Spieler aus der Fußball-Bundesliga verpflichten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verhandelt der neunmalige Europapokal-Sieger aktuell mit dem VfL Wolfsburg über eine Ausleihe des belgischen Mittelfeldspielers Aster Vranckx. Der 19-Jährige war erst vor einem Jahr vom KV Mechelen nach Wolfsburg gewechselt, spielt unter dem neuen Trainer Niko Kovac aber sportlich keine Rolle mehr. Laut italienischen Medien wollen sich beide Klubs auf ein einjähriges Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption einigen.

Kölns Ehizibue auf dem Sprung nach Italien

Rechtsverteidiger Kingsley Ehizibue wird den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nach rund drei Jahren wohl verlassen. Medienberichten zufolge steht der 27-Jährige vor einem Wechsel zu Udinese Calcio in die italienische Serie A. Der FC soll rund 1,5 Millionen Euro für den in München geborenen Niederländer mit nigerianischen Wurzeln erhalten und damit annähernd die zwei Millionen, die die Kölner 2019 an PEC Zwolle bezahlten.

Kehl schließt Bellingham-Transfer aus

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat einen Weggang von Jungstar Jude Bellingham in dieser Saison ausgeschlossen. Laut eines englischen Medienberichts soll sich 19 Jahre alte englische Fußball-Nationalspieler mit Jürgen Klopps FC Liverpool über einen Wechsel verständigt haben. "Es gibt keine Anfrage für ihn, es gibt sicherlich eine Menge Interesse. Es gibt nichts, was wir aktuell zu entschieden haben und ehrlich gesagt - das weiß ich vom Spieler und seiner Familie - hat der Junge überhaupt kein Interesse, in diesem Sommer irgendwo hinzugehen" , sagte Kehl: "Er wird bei uns bleiben, das kann ich heute garantieren."

Stuttgart bestätigt Angebot für Kalajdzic

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat hat ein Angebot der Wolverhampton Wanderers für Torjäger Sasa Kalajdzic bestätigt, welches aber nicht hoch genug sei. Laut Medien will der VfB 25 Millionen Euro. Das Angebot des englischen Premier-League-Klubs soll aber nur bei 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen.

Wolfsburg Steffen zieht es zurück in die Schweiz

Renato Steffen wird den VfL Wolfsburg sehr wahrscheinlich noch vor Ende der Transferperiode verlassen und in seine Schweizer Heimat zurückkehren. Der 30 Jahre alte Rechtsaußen steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zum FC Lugano. Steffen spielt in den Planungen des neuen Trainers Niko Kovac keine Rolle. Der Schweizer war 2018 vom FC Basel zum VfL gekommen.

Herthas Björkan verhandelt in den Niederlanden

Gegen Borussia Dortmund musste Herthas Trainer Sandro Schwarz zuletzt schon auf Fredrik Björkan verzichten. Der norwegische Nationalspieler reiste zu Vertragsgesprächen in die Niederlande. Schwarz geht davon aus, dass der Abwehrspieler die Hertha verlassen wird. Björkan war er erst im Januar an die Spree gewechselt.

Schalkes Thiaw vor Wechsel zum AC Mailand

Schalkes Innenverteidiger Malick Thiaw steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum italienischen Fußball-Meister AC Mailand. Es seien nur noch Details des Transfers zu klären. Schalke soll für den deutschen U21-Nationalspieler eine Ablösesumme im bis zu zweistelligen Millionenbereich erhalten.

Schalke stellt Harit frei

Schon länger keine Rolle mehr auf Schalke spielt Amine Harit. Beim 25 Jahre alten Mittelfeldmann, der in dieser Saison noch keine Minute in einer Pflichtpartie für Schalke dabei war, deutet sich ein Transfer an. Berichten zufolge ist Harit für Vertragsgespräche freigestellt worden.

Kruse unzufrieden in Wolfsburg

Max Kruse hat einen Verbleib beim VfL Wolfsburg offen gelassen. "Wir werden sehen" , sagte er zu Fragen nach seiner sportlichen Zukungt. Eine klare Aussage in die eine oder andere Richtung wollte der 34-Jährige nicht treffen. "Alles, was ich dazu gesagt habe, habe ich gesagt. Die Meinung besteht immer noch", meinte Kruse. Hintergrund ist Kruses Unzufriedenheit, er hatte sich nach drei Ligaspielen als Reservist öffentlich mehr Spielzeit gewünscht.

Laimer bleibt in Leipzig

Nach wochenlangen Spekulationen über einen möglichen Wechsel hat Mittelfeldspieler Konrad Laimer seinen Verbleib bei RB Leipzig bestätigt. Bis zuletzt war intensiv über einen Transfer des österreichischen Nationalspielers zu Bayern München spekuliert worden. Angeblich soll der Rekordmeister für Laimer eine Ablöse von 23 Millionen Euro plus Boni geboten haben. Dieses Angebot soll RB abgelehnt haben. Laimers Vertrag endet 2023, damit droht Leipzig im kommenden Sommer ein ablösefreier Verlust des 25-Jährigen.

Weiter Rätselraten um Thuram und Bensebaini

Welche personellen Konsequenzen der Endspurt in der am 1. September endenden Transferperiode für Borussia Mönchengladbach hat, ist derzeit nicht abzusehen. Spekuliert wird über einen kurzfristigen Wechsel der beiden Stammspieler Marcus Thuram und Ramy Bensebaini. Sportdirektor Roland Virkus erklärte, der Klub sei auf alles vorbereitet. Soll heißen: Wenn einer der Spieler mit auslaufendem Vertrag im nächsten Sommer die Borussia noch in dieser Wechselperiode verlässt, werden die Gladbacher nachlegen. "Es gibt Spieler, die Bock haben auf Borussia und vor der Türe stehen" , sagte Virkus.

Stuttgarts Klement wechselt nach Kaiserslautern

Philipp Klement wechselt von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart zu Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. "Philipp bietet sich mit dem Wechsel nach Kaiserslautern die Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten, zudem ist es die Rückkehr zu seinem Heimatverein" , sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat. In Kaiserslautern hatte der 29 Jahre alte Klement von 2004 bis 2011 alle Jugendmannschaften durchlaufen. Über die Ablösemodalitäten und die Vertragslaufzeit Klements machte der FCK keine Angaben.

Trapp sagt Manchester United ab

Fußball-Nationaltorhüter Kevin Trapp bleibt bei Eintracht Frankfurt und hat sich gegen einen Wechsel zu Manchester United entschieden. Der Klub aus der englischen Premier League hatte Trapp einen Vierjahresvertrag angeboten, den er Medienberichten zufolge zunächst auch annehmen wollte. "Es stimmt, dass ein schriftliches Angebot vorliegt. Manchester United ist ein Weltverein und dass ich mich mit so einem Angebot auseinandersetze und mir darüber Gedanken mache, kann, hoffe ich, jeder verstehen" , erklärte Trapp, der beim Europa-League-Sieger aus Hessen einen Vertrag bis 30. Juni 2024 besitzt. Als Ablösesumme sollen 25 Millionen Euro im Gespräch gewesen sein.

Bayerns Fein wechselt nach Rotterdam

Der gebürtige Münchner Adrian Fein verlässt den deutschen Rekordmeister FC Bayern und wechselt in die niederländische Eredivisie zu Excelsior Rotterdam. Das teilten die Münchner mit. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kam bei Bayern nie zum Zuge und wurde stattdessen mehrmals verliehen, zuletzt an Dynamo Dresden.