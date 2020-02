Abwehr - Dedryck Boyata (Hertha BSC ): Boyata traf beim SC Paderborn schon in der zehnten Minute zum 1:0 für die Hertha. Mehr als mit seinen offensiven Fähigkeiten überzeugte der Belgier aber mit seiner Kernkompetenz, der Verteidigung. Boyata gewann 77 Prozent seiner Zweikämpfe, so viele wie sonst kein Berliner. Darüber hinaus zeigte er ein überragendes Stellungsspiel und blockte so viele Schüsse ab. Somit hatte er großen Anteil am 2:1-Auswärtssieg der Berliner.