Tor - Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): Frankfurts Schlussmann strahlte beim Coup gegen die Bayern stets Ruhe und Sicherheit aus. Bei schwierigen Situationen wie Bayerns Doppelchance durch Kimmich und Coman am Ende der ersten Halbzeit sowie zwei krummen, aber gefährlichen Bällen auf das Tor der Eintracht (34. und 67. Minute) zeigte Trapp seine guten Reflexe. Dazu war Trapp aufmerksam bei langen Bällen der Münchner und konnte so die ein oder andere Chance bereits in der Entstehung vereiteln.