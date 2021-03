Mittelfeld - Lucas Tousart (Hertha BSC ): Der Franzose organisierte das Mittelfeld der Berliner, ohne die ganz großen Wunderdinge zu vollbringen. Doch genau das war es, was der Hertha zuletzt gefehlt hatte: Jemand, der sich auf einfache und wirksame Dinge besinnt. Er gewann starke 74 Prozent der Zweikämpfe, lief fast zwölf Kilometer und war kurz vor Schluss dann doch noch an etwas Großem beteiligt. Er zog entschlossen in den Strafraum, wo er gefoult wurde. Der fällige Strafstoß entschied die Partie.