Tor - Andreas Luthe/Rafal Gikiewicz (1. FC Union Berlin/FC Augsburg): Ja, okay: Es ist ungewöhnlich, dass in der Elf des Spieltags zwei Torhüter auftauchen. Was aber tun? Dass die Partie zwischen Union Berlin und dem FCA eben nicht 3:3 ausging, was nach den Chancen durchaus drin gewesen wäre, sondern 0:0, das lag an den beiden Torhütern in dieser Partie. Alles gehalten, was zu halten war. Beide haben ein super Spiel gemacht, beide haben das Ergebnis maßgeblich beeinflusst, beide haben die Nominierung verdient. Deswegen geht die Trophäe "Tormann des 4. Spieltags" an Luthe und Gikiewicz.