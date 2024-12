Gladbach gegen Dortmund Die Jojo-Borussias suchen nach Konstanz Stand: 04.12.2024 21:10 Uhr

Heimspiele können beide Borussias, Auswärtsspiele dagegen vor allem der BVB überhaupt nicht: Gladbach und Dortmund suchen am Samstagabend im 18.30-Uhr-Topspiel der Bundesliga (Live-Ticker bei sportschau.de) im direkten Duell nach Konstanz.

Ziemlich konstant schlecht war Mönchengladbach in der vergangenen Saison. Deshalb fragte die Sportschau Ende Juli bei Rainer Bonhof nach, was er sich nach dem Fastabstieg und dem Horrorfußball des Vorjahres denn nun für die bevorstehende Spielzeit wünsche. Der jetzige Präsident und frühere Jahrhundertspieler der Fohlen dachte nur ganz kurz nach. Und gönnte sich dann einen Ausflug in die glorreichen 70er am legendären Bökelberg.

Stollen auf schwarzem Teppichboden

Bonhof sagte: "Wenn da die gegnerischen Mannschaften durch den Tunnel kamen und unsere Metallstollen auf dem Beton klacken hörten, dann wussten die, dass bei uns nichts zu holen war. Da müssen wir wieder hinkommen, unser Stadion muss wieder eine Festung sein. " Sein Geschäftsführer Markus Aretz schlug spontan vor, den schwarzen Teppich in den Katakomben des modernen Borussia Parks rauszureißen, um wieder die alte Beton-Klack-Akustik zu ermöglichen. Im Dezember liegt der Teppich immernoch, Bonhofs Wunsch wurde trotzdem erhört.

Nach einem ergebnistechnisch missratenen Saisonstart mit Heimniederlagen gegen Meister Leverkusen (2:3) und Vize-Meister Stuttgart (1:3) ist inzwischen Konstanz im Park eingekehrt - in positiver Hinsicht. Gladbach gewann zuletzt viermal in Serie, schoss dabei gegen St. Pauli, Werder Bremen, den FC Heidenheim und Union Berlin 10:3 Tore. Nach jedem dieser Siege holte die Mannschaft von Gerardo Seoane aber sofort wieder die Vergangenheit ein.

Sucht Konstanz: Gladbachs Trainer Gerardo Seoane

Zwei-Siege-Fluch seit März 2022

Der Trainer wurde wiederholt gefragt, wann denn jetzt endlich mal diese fiese Serie reiße, dieser Zwei-Siege-Fluch: Tatsächlich haben nämlich weder Seoane in bisher 46 Spielen für Gladbach noch vor ihm Daniel Farke und auch nicht davor Adi Hütter es geschafft, nach einem Dreier einen weiteren nachzulegen.

Zuletzt gelang dieses im Sport doch gar nicht so unübliche Phänomen, mal ein Momentum mitzunehmen, einem gewissen Christian Peintinger. Der vertrat im März 2022 für zwei Wochen den an Corona erkrankten Hütter und ließ einem 2:0 gegen Hertha BSC ein 2:0 in Bochum folgen. Danach übernahm wieder Hütter und die konstante Inkonstanz am linken Niederrhein kehrte zurück - bis heute.

Mal 1:5, mal 7:1- Dortmund hat krasse Ausschläge

Eine Woche Hoffnung, dass nun alles besser wird, eine Woche Frust über die fehlende Weiterentwicklung - diesen Jojo-Effekt kennt auch die andere Borussia. In der aktuellen Saison sogar mit besonders krassen Ausschlägen. Dortmund ist in der Lage, einem schwungvollen 4:2 gegen Heidenheim ein 1:5-Desaster in Stuttgart folgen zu lassen. Nach der 7:1-Gala in der Champions League gegen Celtic Glasgow kehrte mit dem 1:2 bei Union Berlin ganz schnell wieder der graue (Auswärts-)Alltag ein. 1:3 in Mainz, danach 4:0 gegen Freiburg - das ist der BVB im Herbst 2024.

Bei keinem Topteam der Bundesliga klaffen Heim- und Auswärtstabelle derart drastisch auseinander: Zu Hause hat Dortmund 19 Punkte gesammelt und führt die Rangliste mit fünf Zählern Vorsprung an. Nur beim 1:1 gegen die Bayern ließ der BVB bisher etwas liegen und hätte eigentlich auch dieses Spiel gewinnen müssen. Auf fremden Plätzen dagegen gelang bisher nur ein einziger Punkt (0:0 am 1. Spieltag in Bremen), da hat sogar Holstein Kiel die doppelte Ausbeute. Coach Nuri Sahin muss sich für Rang 16 in der Auswärtsrangliste rechtfertigen.

Insgesamt zufrieden: BVB-Coach Nuri Sahin

Sahin bleibt ruhig und sieht steigenden Trend

Das tut er aber ausgesprochen ruhig und gelassen. Gelegentlich verweist er auf die vielen Verletzungen, insgesamt sieht er bei seinem Team aber eine Weiterentwickling: "Ich bin komplett entspannt, weil ich an meine Mannschaft glaube, weil ich an diesen Verein glaube ", sagte er nach dem beeindruckenden Auftritt gegen die Bayern. "Wenn man Spiele als Trainer von Borussia Dortmund nicht gewinnt, dann wird man kritisiert. Aber ich bin wirklich ganz klar geblieben und werde auch jetzt klar bleiben. Wir bauen auf. Wir werden immer besser. Der Trend zeigt nach oben."

In der Auswärtstabelle der Bundesliga ist dieser Trend allerdings noch nicht angekommen. Dazu haben die Dortmunder nun am Samstagabend die nächste Gelegenheit, doch die Gladbacher wollen sich wieder an die Vorgabe ihres Präsidenten halten. Linksverteidiger Lukas Ullrich: "Flutlicht. Ausverkauftes Stadion. Und wir haben zuletzt in den Heimspielen sehr gute Leistungen gezeigt - wir brauchen uns vor Dortmund nicht zu versteken."