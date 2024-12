29. Gerade als die Dortmunder wieder das Zepter übernehmen, rutscht Nico Schlotterbeck eine Seitenverlagerung in der eigenen Hälfte ab. Julian Ryerson kann das Leder nicht kontrollieren und so wechselt der Ballbesitz.

27. Ramy Bensebaïni wird stark von Gittens links im Sechzehner bedient. Aus acht Metern entscheidet sich der Algerier für einen Chip in die Mitte, wo Guirassy wartet. Seine Hereingabe wird jedoch abgefälscht, sodass die Kugel zu Sabitzer kommt, der aus sieben Meter auf Höhe des rechten Pfostens über das Tor köpft.

25. Die Partie ist weiterhin sehr ruppig und beide Mannschaften schenken dem Gegner nichts. Demzufolge wird die Begegnung auch immer wieder durch Pfiffe des Unparteiischen unterbrochen, sodass nur selten Spielfluss aufkommt.

22. Gittens kommt über links und sucht vom Strafraumeck den Abschluss. Seinen Schlenzer auf das lange Eck wird zur Ecke abgeblockt, die Nicolas in höchster Not wegfausten kann. Hinter dem Torhüter wären gleich zwei Dortmunder bereit gewesen, um das Leder in die Maschen zu drücken.

20. Nachdem die Partie sehr schleppend begonnen hatte, nehmen sowohl das Tempo als auch die Strafraumszenen zu. Beier wird von Bensebaïni bedient, der noch auf Guirassy durchstecken möchte. Dem Pass vom deutschen Nationalspieler kommt Nicolas entgegen und begräbt die Kugel unter sich.

18. Ramy Bensebaïni schlägt aus dem linken Halbfeld eine Flanke an den Fünfmeterraum, wo Moritz Nicolas seine Linie verlässt und die Situation per Faust klären möchte. Doch der Ball fällt vor die Füße von Beier, der schnell den Abschluss sucht. Aus 13 Metern geht sein strammer Schuss jedoch rund einen halben Meter übers Tor.

16. Nach einer Ecke kommt es zur nächsten kniffligen Situation. Nach einem Schuss geht der Ball gegen die Hand von Serhou Guirassy, dessen Arm jedoch nahezu vollständig am Körper war. Von der Hand des Dortmunders rollt die Kugel links am Kasten vorbei.

14. Ramy Bensebaïni tritt Joe Scally weit weg vom Ball auf den Fuß, während der Gladbacher im Sechzehner ist. Die Fans fordern Elfmeter. Allerdings sieht es Schiedsrichter Stieler anders. Der VAR greift ebenfalls nicht ein und so geht es ohne Elfmeter weiter.

11. Obwohl die Dortmunder pressen, können sich die Hausherren lösen und kommen mit Franck Honorat bis auf die Grundlinie, von wo der Franzose flach in die Mitte gibt. Doch Schlotterbeck ist aufmerksam und klärt die Situation.

8. Dortmund scheint etwas Mut gefasst zu haben und stört den Gegner bereits tief in der eigenen Hälfte, sodass die Gladbacher nun frühzeitig das Leder verlieren. Das extrem hohe Pressing erinnert an alte Zeiten bei den Schwarz-Gelben.

6. Sabitzer hat die Führung auf dem rechten Fuß! Jamie Gittens nimmt auf dem linken Flügel Tempo auf und läuft seinem Gegenspieler weg. Er zieht bis in den Strafraum und legt dann in den Rückraum zurück. Dort lässt er Serhou Guirassy durch, ehe Sabitzer aus 14 Metern zum Abschluss kommt. Sein strammer Flachschuss rauscht hauchdünn links am Kasten vorbei.

5. Beide Mannschaften suchen noch ihren Rhythmus, sodass es viele leichte Ballverluste gibt. Allerdings ist die Intensität sehr hoch.

3. Die ersten Momente der Partie sind sehr ruppig und die Fohlen-Elf geht hart in die Zweikämpfe, wobei es zum Teil auch leicht drüber ist.

1. Die Hausherren sind in Weiß unterwegs und stoßen an. Die Gäste aus Dortmund tragen Gelb.

1. Spielbeginn

Das Duell der beiden Borussias dürfte sehr interessant werden. Während die Fohlen zwölf Zähler aus sechs Partien vor heimischem Publikum holen konnten, haben die Dortmunder lediglich einen Punkt auf fremden Plätzen erringen können. Allerdings gewann das Team von Nuri Şahin vier der letzten fünf Aufeinandertreffen gegen die Gladbacher, sodass man doch sehr zuversichtlich sein dürfte. Es bleibt jedoch abzuwarten, welcher BVB im Topspiel auftreten wird. Können die Spieler um Kapitän Nico Schlotterbeck an die starken Leistungen der letzten zwei Wochen anknüpfen oder gibt es einen erneuten Dämpfer in der Fremde?

Mit Blick auf die Tabelle ist die Begegnung für beide Mannschaften von hoher Brisanz. Während die Borussia aus Mönchengladbach weiterhin um die internationalen Plätze spielen möchte, wollen die Dortmunder den Kontakt zu den Top-4 halten. Während der FC Bayern, Bayer Leverkusen und RB Leipzig ihre Partien am Samstagnachmittag für sich entscheiden konnten, ließ Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg zwei Punkte liegen. Sofern die Schwarz-Gelben aus dem Borussia-Park ohne Zähler abreisen sollten, würde nicht nur die Lücke zu den Leipzigern auf vier Punkte anwachsen, sondern man wäre auch punktegleich mit dem VfB Stuttgart, SC Freiburg und den Gladbachern.

Bei den Dortmundern gibt es lediglich einen Wechsel zu verzeichnen. Nach dem 1:1 gegen den FC Bayern, wobei man vor allem in den ersten 60 Minuten mehrfach gefährlich vor Manuel Neuer auftauchte, gibt es nur wenig Gründe, zu tauschen. Einzig Waldemar Anton ist heute nicht mit von der Partie. Der deutsche Nationalspieler musste bereits in der Vorwoche den Platz nach rund 18 Minuten verlassen und wird bis auf Weiteres ausfallen. Für ihn kommt Niklas Süle in die Startelf des BVB. Demzufolge bleibt Nuri Şahin seiner Linie treu und lässt aus einem 4-3-3 heraus agieren.

Gerardo Seoane nimmt im Vergleich zur Vorwoche zwei Änderungen gegenüber der 1:3-Niederlage beim SC Freiburg vor. In der Innenverteidigung startet Nico Elvedi für Marvin Friedrich. Außerdem wird Robin Hack durch Kevin Stöger ersetzt. An der taktischen Ausrichtung gibt es jedoch keine Veränderung und so startet die Fohlen-Elf heute mit dem altbekannten 4-2-3-1-System in die Partie gegen den BVB.