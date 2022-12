Nach Hopfen-Rücktritt Hellmann und Leki übernehmen interimsweise DFL-Führung Stand: 08.12.2022 12:37 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga wird interimsweise von Eintracht Frankfurts Axel Hellmann und Oliver Leki vom SC Freiburg angeführt.

Das sagte der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke auf einer Pressekonferenz der Dachorganisation des deutschen Profifußballs. "Wir haben ein paar Prozesse laufen, die relativ schnell umgesetzt werden. Da müssen wir sofort handlungsfähig sein", sagte Watzke.

Das Duo übernimmt bis zur neuen Saison die Aufgaben der bisherigen Geschäftsführerin Donata Hopfen. Hopfen musste am Mittwoch (07.12.2022) nach nicht einmal einem Jahr im Amt ihren Posten räumen. Die 46-Jährige hatte am 1. Januar die Nachfolge des langjährigen Chefs Christian Seifert angetreten, ihr Vertrag lief ursprünglich bis Ende 2024. Die endgültige Hopfen-Nachfolge soll in den kommenden Monaten geregelt werden.

Beide mit guter Vereinsarbeit

Der Freiburger Finanzvorstand Leki (49) und der Frankfurter Vorstandssprecher Hellmann (51), die beide bereits wichtige Positionen in DFL-Gremien besetzen, sollen sich um die zahlreichen Probleme des Profifußballs kümmern. Für beide Funktionäre spricht ihre gute Vereinsarbeit. Sowohl der Sport-Club wie auch die Eintracht stehen für sportlichen Erfolg und solides Wirtschaften.

Große Teile der DFL-Gremien und der 36 Profiklubs waren mit der Arbeit Hopfens unzufrieden. Das lag vor allem daran, dass sie bei zahlreichen Baustellen wie der 50+1-Regel, der Digitalisierung, dem Einstieg eines Investors, der Auslandsvermarktung, dem neuen Grundlagenvertrag mit dem DFB und der kommenden Ausschreibung der Medienrechte nach Ansicht ihrer Kritiker nicht entscheidend vorangekommen ist.

"Absolute Fähigkeit"

"Beide haben aus meiner Sicht die absolute Fähigkeit, das hinzubekommen. Wenn man sieht, wie sich die Klubs der beiden entwickelt haben, spricht das auch für die Arbeit dieser beiden", sagte Watzke: "Ich bin kein Anhänger von einer Geschäftsführung. Bei der Bandbreite von Anforderungen kann man keine One-Man-Show mehr abliefern. Es sollten mindestens zwei Schultern sein."

Hellmann: "In einer herausfordernden Lage"

"Wir befinden uns im deutschen Profifußball in einer herausfordernden Lage, in der Entscheidungen getroffen werden müssen, die eine große Bedeutung für die Zukunft haben", äußerte Hellmann: "Es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich gemeinsam mit Oliver Leki und einem starken Team dieser Herausforderung stelle und Verantwortung übernehme."