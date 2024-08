Auch unter Nuri Sahin Emre Can bleibt BVB-Kapitän Stand: 06.08.2024 22:38 Uhr

Nationalspieler Emre Can führt Borussia Dortmund auch in der kommenden Saison als Kapitän an. Der neue BVB-Trainer Nuri Sahin hält somit an der Entscheidung seines Vorgängers Edin Terzic fest, der den Defensivspieler vor einem Jahr zum Spielführer ernannt hatte.

Cans neue Stellvertreter sind Julian Brandt (Vize-Kapitän) und Nico Schlotterbeck (dritter Kapitän). Gregor Kobel und Marcel Sabitzer gehören dem erweiterten Mannschaftsrat an. In der vergangenen Saison hatten noch Kobel und Niklas Süle dem Kapitän Can assistiert.