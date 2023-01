Vorschau auf den 18. Spieltag Bundesliga - von Derbyfreunden, Zauderern und Seriensiegern Stand: 26.01.2023 19:50 Uhr

In der Bundesliga ist Derby in Berlin, für den 1. FC Union ist das eine gute Nachricht. Für Hertha BSC eher nicht. Der FC Bayern zaubert nicht mehr und der VfL Wolfsburg gewinnt immer. Alles Wichtige zum 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

RB Leipzig - VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr)

Leipzig gegen Stuttgart, das wird eine klare Geschichte, sagt die Statistik. Neunmal haben beide Mannschaften in der Bundesliga gegeneinander gespielt, siebenmal gewann Leipzig, zwei Spiele endeten remis. Und bei Spielen in Leipzig ist dem VfB überhaupt noch nie ein Tor gelungen.

Es spricht überhaupt viel für Leipzig, auch wenn sich Stuttgart in den beiden Spielen 2023 gegenüber der Hinrunde verbessert zeigte und immerhin zwei Punkte holte. Allein die Statistik unter dem neuen Trainer: Seitdem Marco Rose im September 2022 vorgestellt worden ist, hat der Klub im Durchschnitt 2,33 Punkte pro Spiel geholt. Auf eine Saison hochgerechnet, ist das die Bilanz eines Meisters.

Hertha BSC - 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Es ist Derbyzeit in Berlin. Für den 1. FC Union ist das eine wunderbare Geschichte, für die Hertha eher nicht so. Union ist nach dem Ende der Hinrunde der Bundesliga Zweiter. Der Erfolg ist längst keine Überraschung mehr, er hat System. Und gegen Hertha kann es Union auch: Die vergangenen vier Derbys gewannen die "Eisernen".

Bei der Hertha ist die Stimmungslage vor dem Duell dagegen eine andere. Die Mannschaft ist mit zwei Niederlagen und 1:8 Toren ins Jahr 2023 gestartet, es ging runter auf Platz 17. Unter der Woche, als der Klub 0:5 gegen Wolfsburg verloren hatte, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic, die erste Hälfte sei "die schlechteste" der Saison gewesen. "Das war wirklich unterirdisch."

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

Es ist das Duell der Enttäuschten in der Bundesliga. Hoffenheim hat von den vergangenen sieben Bundesliga-Spielen keins gewonnen und als Tabellendreizehnter nur noch drei Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16. Oliver Baumann, Torhüter und Kapitän der TSG, hat deshalb gerade eine Warnung ausgesprochen. Er sprach vom Abstiegskampf. Baumann sagte, sie müssten aufpassen, da nicht "komplett reinzurutschen".

Mit dem Abstiegskampf wird Gladbach eher nichts zu tun haben, zufrieden sind sie mit den Auftritten zuletzt aber auch nicht unbedingt. Die Qualfikation für einen europäischen Wettbewerb sei für die Borussia eben keine Selbstverständlichkeit, sagt Trainer Daniel Farke.

Seine Mannschaft sei "weit davon entfernt, mal eben so in die Champions League zu reiten." Es muss ja nicht gleich die Champions League sein, ein Sieg gegen Hoffenheim wäre auch ganz nett. Es wäre der erste Auswärtssieg in dieser Saison.

Werder Bremen - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Es ist ein Duell der Gegensätze: Werder Bremen ist im Jahr 2023 noch ohne Punkt, Wolfsburg hat beide Spiele gewonnen und ist überhaupt die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga. Unter der Woche gab es ein 5:0 gegen die Hertha, für den VfL war es der sechste Sieg in Serie bei 22:1 Toren.

"Wir genießen den Moment und die Situation" , sagt Wolfsburgs Trainer Niko Kovac, um dann zu warnen. "Das kann sich schnell wieder drehen." Es ist womöglich die Lehre aus dem Saisonstart, als der VfL von den ersten fünf Ligaspielen keins gewonnen und zwischenzeitlich auf einen Abstiegsplatz abgerutscht war. Man hätte das fast vergessen.

1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Gerade hat Mainz 05 gegen Borussia Dortmund verloren, knapp war es und unglücklich auch. Der Trainer Bo Svensson sagte: "Es gibt viele positive Sachen, die wir mitnehmen können." Kann man schon so sehen und nicht nur das Debüt von Neuzugang Ludovic Ajorque meinen. Ajorque, 28, ist fast zwei Meter groß, ein Angreifer, wie Mainz ihn noch nicht hatte. Ein Sieg wäre für die Mainzer trotzdem nicht verkehrt, sie warten schon länger.

Gewonnen hat Mainz zuletzt im Oktober gegen Köln, es folgten sechs Spiele ohne Erfolg. Nun also Bochum, an das Hinspiel haben sie in Mainz gute Erinnerungen, sie gewannen 2:1. Und dann ist da noch die Statistik. Bochum ist sowas wie ein Mainzer Lieblingsgegner, sie haben gegen keinen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen den VfL.

SC Freiburg - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Nach der Hälfte der Saison ist Freiburg Tabellensechster mit 31 Punkten, es ist die zweitbeste Hinrundenbilanz der Vereinsgeschichte, die beste seit 28 Jahren.

Gewonnen hat Freiburg im Jahr 2023 noch nicht, doch nun steht gegen Augsburg ein Heimspiel an. Und Heimspiele sind so ein Freiburger Ding. Von den vergangenen elf Pflichtspielen im eigenen Stadion hat der SC keins verloren (acht Siege, drei Unentschieden).

Und dann ist der Gegner auch noch Augsburg - und den mögen sie in Freiburg beinahe so gerne wie Heimspiele. In der Hinrunde gewann Freiburg 4:0, es war der vierte Erfolg in Serie gegen den FCA.

Bayern München - Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr)

Zwei Spiele, zwei Tore, zwei Punkte - den Start in das Fußballjahr haben sie sich beim FC Bayern sicher anders vorgestellt. Herbstmeister sind die Bayern, das schon, aber zufrieden sind sie nicht. Die Zauberer aus München sind gerade eher Zauderer. Und die Bosse sind genervt, von den Ergebnisse, aber auch von Geschichten wie dem Fashion-Week-Ausflug von Serge Gnabry.

"Es ist jetzt höchste Zeit, dass wir umschalten" , sagt Sportvorstand Hasan Salihamidzic, "dass wir begreifen, dass es jetzt um die Meisterschaft geht." Spiel eins um die Meisterschaft ist nach Logik von Salihamidzic das Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt, Erster gegen Vierter. Es gibt leichtere Aufgaben.

FC Schalke 04 - 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr)

Zwei Spiele hat Schalke in diesem Jahr bestritten und beide verloren - bei 1:9 Toren. "Wenn du keine Zweikämpfe annimmst und die Gegner laufen lässt, hast du in der Bundesliga nichts zu suchen" , sagte Trainer Thomas Reis. Man mag ihm nicht widersprechen.

Nach 17 Spielen hat Schalke neun Punkte, ist Tabellenletzter, hat sieben Zähler Rückstand auf den Relagationsrang 16. Die Chancen auf den Klassenerhalt waren schon mal besser.

Es könnte nun schon passieren, dass der Trainer Thomas Reis seine Spieler an Mainz 05 erinnert. In der Saison 2020/2021 hatte Mainz nach dem Ende der Hinrunde gar nur sieben Punkte, der Rückstand auf Rang 16 betrug acht Punkte - und trotzdem schaffte der Klub noch den Klassenerhalt. Mainz gewann vor zwei Jahren in der Rückrunde neun Spiele und holte 32 Punkte. Es wäre dann an der Zeit für eine Schalker Serie.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (Sonntag, 17.30 Uhr)

Es war lange nicht die Saison von Bayer Leverkusen, doch das scheint sich nun zu ändern. Unter der Woche hat Leverkusen mal wieder gewonnen, diesmal gegen den VfL Bochum. Es war der fünfte Ligasieg in Serie. Das hat viel zu tun mit dem Trainer Xabi Alonso, er hat in Leverkusen den Fokus auf die Defensive gelegt und auf Konter. Klappt ganz gut.

Ganz gut war auch der Start von Borussia Dortmund in das Fußballjahr 2023 - zwei Spiele, zwei Siege. Und doch waren sie beim BVB unzufrieden. Gegen Augsburg und Mainz musste Dortmund bis zum Abpfiff um den Sieg bangen, da waren auch wieder Fehler in der Defensive.

Seine Mannschaft, sagt Trainer Edin Terzic, sei in der Bundesliga diejenige, die die meisten Gegentore nach Ballverlusten kassiert habe. Terzic gefällt das natürlich gar nicht. "Ich bin es leid, mich immer wieder vor die Kamera zu stellen und diese Fragen zu beantworten."