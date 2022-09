Augsburg feiert Erfolg FC Augsburg staubt Sieg bei Werder Bremen ab Stand: 09.09.2022 23:13 Uhr

Der FC Augsburg hat in der Freitagspartie zum Auftakt des sechsten Spieltags (09.09.22) drei Punkte in Bremen abgestaubt. Werder war lange Zeit mindestens gleichwertig, der FCA aber einen Tick glücklicher.

Das Tor des Tages gelang Ermedin Demirović (63.). In der ersten Hälfte hatte das Schiedsrichtergespann um Martin Petersen nach Videobeweis einen Treffer für Bremen von Niklas Füllkrug wegen einer knappen Abseitsposition kassiert. In der Nachspielzeit sorgte ein Handelfmeter für viel Aufregung.

Forscher Beginn der Gäste

Die Fuggerstädter machten sehr früh deutlich, dass sie sich einiges vorgenommen hatten und kamen dank ihrer Aggressivität und drückenden Auftretens deutlich besser in die Partie. Direkt zu Beginn hatte Augsburg durch Florian Niederlechner zwei richtig gute Chancen, die der 31-Jährige allerdings nicht verwerten konnte.

Der SVW tat sich zunächst schwer, das Geschehen in die gegnerische Hälfte zu verlagern, fand dann aber immer besser ins Spiel. Nach einer guten, aber erfolglosen Tormöglichkeit für Marvin Ducksch, zappelte der Ball nach einem Freistoß von der rechten Seite und einem Kopfball von Niklas Füllkrug plötzlich im Augsburger Netz. Aufgrund einer passiven Abseitsposition von Anthony Jung wurde das Tor aber zurückgenommen.

"Offenes Visier" auf beiden Seiten

Auch im zweiten Spielabschnitt standen sich die Teams von Bremens Coach Ole Werner und seinem Augsburger Gegenüber, Enrico Maaßen, mit offenem Visier gegenüber. Beide Mannschaften agierten engagiert und gingen weder Zweikämpfen noch Diskussionen aus dem Weg. Schiedsrichter Petersen hatte alle Hände voll zu tun in dieser kämpferischen, nicht überharten, aber besonders in der Schlussphase sehr hektischen Partie.

Nach einer guten Stunde Spielzeit bediente Mergim Berisha Demirović am kurzen Pfosten, der aus drei Metern nur den Fuß hinhalten musste. Berisha war es auch, der eine Viertelstunde vor dem Ende fast das 2:0 für die Schwaben erzielte, als er den Ball über den eingewechselten Ersatztorhüter Michael Zetterer hinweg auf die Latte lupfte. Stammkeeper Jiri Pavlenka hatte in Abschnitt eins seinen Platz wegen einer Muskelverletzung räumen müssen.

"Handspiel" sorgt für viel Aufregung

In der Schlussviertelstunde drängte Werder auf den Ausgleich, Augsburgs Abwehr bekam aber alle Annäherungen souverän aus der Gefahrenzone wegverteidigt. In der Nachspielzeit allerdings sorgte ein Handspiel von Maximilian Bauer für einen viel diskutierten Elfmeter, der von Rafal Gikiewicz pariert wurde. Bauer hatte den Ball aus kurzer Distanz an den leicht abgespreizten Arm bekommen. Minutenlang wurde zwischen Spielern und Schiedsrichter Petersen diskutiert, der VAR prüfte und entschied sich für Handspiel.

Duksch hatte bei der Elfmeterausführung wieder Verantwortung übernommen für Werder, Gikiewicz aber die rechte Torwartecke geahnt. Im Nachgang kam es aber zum Verbalscharmützel zwischen dem Augsburger Keeper und einigen Bremer Fans, die drohten auf den Platz zu stürmen. Glücklicherweise kam es nicht dazu. "So ist Fußball. Sie beleidigen mich die ganze zweite Halbzeit, das ist meine Antwort" , sagte der Torhüter nach der Partie bei DAZN.

"Wir haben 90 Minuten ein schlechtes Spiel gemacht" , sagte Bremens Kapitän Marco Friedl bei DAZN, "zu Hause kriegen wir nicht auf den Platz, was wir in der Woche trainieren. Jetzt stehen wir mit leeren Händen da."

Bremen in Leverkusen, Augsburg empfängt die Bayern

Am 7. Spieltag muss Werder Bremen nach Leverkusen reisen (Samstag, 17.09.2022 um 15.30 Uhr). Zur selben Zeit empfangen die Augsburger den FC Bayern München.