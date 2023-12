Durststrecke beendet Hoffenheim gewinnt verdient gegen Bochum Stand: 08.12.2023 22:34 Uhr

Die TSG Hoffenheim hat nach vier sieglosen Bundesligaspielen wieder gewonnen - und das in überzeugender Art gegen den VfL Bochum.

Die Hoffenheimer gewannen am Freitagabend (08.12.2023) zum Auftakt des 14. Bundesligaspieltags mit 3:1 (2:0) gegen den VfL. Vor allem im ersten Durchgang war die TSG das bessere Team, traf durch ein Eigentor von Erhan Mašović (32.) und Andrej Kramaric (43). Nach der Pause erhöhte Ihlas Bebou (73.), Bochums Gonzalo Paciencia (90.) sorgte mit einem traumhaften Volleyschuss in den rechten Winkel noch für Ergebniskosmetik.

Die TSG gewann damit erstmals nach mehr als drei Monaten wieder ein Heimspiel und setzte sich auf Platz sechs fest. Auch für die Bochumer endete eine kleine Serie: Fünf Spiele in Folge hatte der Abstiegskandidat zuvor nicht verloren, war zuletzt durch einen Sieg gegen Wolfsburg sogar bis auf Platz zwölf geklettert.

Pech für Masovic, schönes Tor von Kramaric

Doch in Sinsheim ließ der VfL vor nur 16.023 Zuschauern zu viele Chancen zu, auch wenn bei der TSG der bisherige Top-Torschütze Maximilian Beier erkrankt fehlte. Hoffenheims Wout Weghorst hatte schon zwei dicke Gelegenheiten ausgelassen, als er nach gut einer halben Stunde erneut an Bochums Torwart Manuel Riemann scheiterte. Der Abpraller traf jedoch Bochums grätschenden Mašović so unglücklich am Fuß, dass der Ball ins leere Tor rollte.

Hoffenheims zweiter Treffer war technisch fein gemacht: Der stark spielende Kramaric nahm eine Flanke im Strafraum geschickt an, ließ zwei Gegenspieler mit einer Schussfinte ins Leere Grätschen und traf überlegt ins linke Eck.

Asano vergibt Chance zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste aus Bochum das Kommando, drängten auf den Anschlusstreffer. Die beste Gelegenheit vergab Takuma Asano (50.).

Hoffenheim überstand die VfL-Druckphase unbeschadet und entschied die Partie eine Viertelstunde vor Schluss. Bebou leitete einen Konter selbst ein und verwertete eine Flanke von Marius Bülter per Kopf.

Bochum empfängt Union, TSG in Leipzig

Der VfL hat am 15. Spieltag Union Berlin zu Gast (Samstag, 16.12.2023 um 15.30 Uhr). Hoffenheim ist im Samstagabendspiel bei RB Leipzig gefragt (18.30 Uhr).