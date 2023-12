Remis im Spitzenspiel Leverkusen muss sich mit Punkt in Stuttgart begnügen Stand: 10.12.2023 17:50 Uhr

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen hat dank einer Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt immerhin noch einen Punkt bei Verfolger VfB Stuttgart gerettet. Stuttgart und Leverkusen trennten sich am Sonntagnachmittag (10.12.23) 1:1 (1:0).

Die Gastgeber waren kurz vor Pause nach einer schönen Kombination durch Chris Führich in Führung gegangen (40.). Schnell nach dem Seitenwechsel stellte Florian Wirtz auf remis (47.). Im ersten Spielabschnitt hatte der VfB, im zweiten Durchgang die Leverkusener zahlreiche Torchancen. Doch am Ende blieb es bei den zwei Treffern. Mit dem wettbewerbsübergreifend 22. Spiel ohne Niederlage in Serie baute die Bayer-Elf den Abstand auf den FC Bayern an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga auf vier Zähler aus, die Münchner haben allerdings eine Partie weniger absolviert. Die Schwaben sind vom Rekordmeister nur noch durch einen Punkt getrennt.

VfB von Beginn an drückend überlegen

Stuttgart startete hoch überlegen und setzte die Gäste von der Tabellenspitze während der ersten 45 Minuten mit hohem Pressing unter Druck. Der VfB erarbeitete sich Chance um Chance, ohne jedoch davon zu profitieren. Umso größer war die Erleichterung, als Führich freistehend den Ball aus kurzer Distanz über die Torlinie schob. Deniz Undav und besonders Josha Vagnoman hatten über rechts stark vorbereitet.

Leverkusen nach dem Seitenwechsel stark

Doch in der Pause durchlief die Mannschaft von Xabi Alonso ein Wandlung. Besonders Florian Wirtz, dessen Einsatz in dieser Partie lange nicht klar war, hatte offenbar eine Portion Selbstbewusstsein eingeflößt bekommen. Zuerst verlief ein beeindruckendes Dribbling gegen vier Stuttgarter direkt nach Wiederbeginn noch ins Leere, doch auf Zuspiel von Victor Boniface - gut bedient von Granit Xhaka - stand der Jungstar frei und erzielte unbedrängt den Ausgleich aus fünf Metern.

Wenig später traf Xhaka mit einem 20-Meter-Kracher den rechten Innenpfosten, von wo aus der Ball links ins Toraus trudelte (49.). Doch in der Folge übernahm Bayer Leverkusen die Spielkontrolle und erspielte sich ein Chancenübergewicht. Ein Schuss Angelo Stiller war eine der wenigen Stuttgarter Möglichkeiten (81.) in der zweiten Hälfte. Am meisten Torgefahr entstand für Leverkusen durch einen Schuss von Jonathan Tah, der das Tor von Alexander Nübel hauchdünn links verfehlte.

Leverkusen gegen Frankfurt, Stuttgart in München

Bayer Leverkusen empfängt am 15. Spieltag die Frankfurter Eintracht (Sonntag, 17.12.2023 um 17.30 Uhr). Der VfB Stuttgart ist zudem auswärts gegen Bayern München gefordert (19.30 Uhr).