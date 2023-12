Mal wieder geht Frimpong mit Tempo über rechts vorbei. Dann flankt er in die Mitte. Schick kommt per Flugkopfball zum Abschluss. Sein Schuss wird zur Ecke abgefälscht.

Frimpong geht rechts in den Strafraum und will für Schick querlegen. Auch diese Hereingabe wird geblockt.

Endlich mal wieder eine Chance. Nach einer grenzwertigen Balleroberung von Xhaka im Mittelfeld geht es schnell. Wirtz spielt nach links auf Hofmann. Der Eigewechselte will nochmal für Schick querlegen. Sein Pass wird geblockt und der Ball landet in den Armen von Nübel.

Die folgende Ecke wird von Boniface am ersten Pfosten geklärt. Stuttgart bleibt aber in Ballbesitz. Im Nachgang kommt Undav an der Strafraumgrenze zum Abschluss. Er trifft den Ball nicht gut, sodass Hrádecký keine Probleme hat.

Führich flankt von der linken Strafraumecke in den Strafraum. Tah klärt per Kopf zur Ecke.

Tooor für Bayer Leverkusen, 1:1 durch Florian Wirtz Was ist denn hier los? Leverkusen macht die perfekte erste Halbzeit Stuttgarts innerhalb weniger Minuten zunichte. Xhaka spielt einen tollen Steckpass in den Lauf von Boniface, der von links im Strafraum auf Wirtz querspielt. Stuttgart ist komplett unsortiert. Wirtz kommt aus fünf Metern ohne Gegenspieler zum Abschluss. Er verwandelt souverän mit der rechten Innenseite.

Wirtz zeigt direkt, dass Leverkusen hier in der zweiten Halbzeit anders auftreten möchte. Das Supertalent dribbelt sich über die linke Seite gegen vier Gegenspieler durch. Am Ende kommt nur ein Einwurf dabei raus, aber das Dribbling war trotzdem beeindruckend.

45. +4

Halbzeitfazit

Was war das für eine erste Halbzeit von Stuttgart? Der VfB führt zur Pause hochverdient mit 1:0 gegen Leverkusen. Von Beginn an war die Mannschaft von Sebastian Hoeneß klar überlegen. Leverkusen war vom Pressing der Stuttgarter überfordert. Die Gäste wirkten von Minute eins an leicht verunsichert. Stuttgart nutzte die Unsicherheit eiskalt aus und stresste Bayer immer weiter, sodass die Werkself überhaupt nicht ins Spiel fand. Der VfB erarbeitete sich viele gute Chancen. Das einzige, was in dieser ersten Halbzeit nicht gut klappte, war die Chancenverwertung. Zur Halbzeit hätte es längst 3:0 stehen müssen. Stuttgart war haushoch überlegen. Leverkusen muss sich etwas einfallen lassen.