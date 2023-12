45. +2 Halbzeitfazit:

Die TSG Hoffenheim führt zur Pause gegen den VfL Bochum mit 2:0! Insgesamt geht das auch voll in Ordnung, weil die Hausherren in einer intensiven, aber phasenweise auch schwachen Partie die besseren Chancen hatten. Allein drei Riesenmöglichkeiten vergab Stürmer Wout Weghorst, sodass ein Eigentor von Erhan Mašović als Führungstreffer für die Hausherren herhalten musste. Danach spielten es die Kraichgauer dann zielstrebiger und erhöhten nach einem schönen Angriff mit feinem Abschluss von Andrej Kramarić auf 2:0. Der VfL war die meiste Zeit über gut im Match und hatte auch den einen oder anderen Abschluss, war im letzten Drittel aber nicht zwingend genug. Gleich geht es weiter mit dem zweiten Durchgang in Sinsheim!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 120 Sekunden gibt es obendrauf und Hoffenheim kontrolliert aktuell das Geschehen. Bochum wirkt nun doch ein wenig angeknockt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Andrej Kramarić Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:0 durch Andrej Kramarić

Die TSG legt noch vor der Pause nach! Erneut geht es über die rechte Seite, wo diesmal Kadeřábek an die Grundlinie geschickt wird und scharf nach innen gibt. Zunächst verpassen zwei Hoffenheimer, dann nimmt Kramarić den Ball am zweiten Pfosten an. Zunächst deutet der Angreifer einen Abschluss nur an und lässt zwei Gegenspieler ins Leere grätschen, dann trifft er aus sechs Metern unhaltbar für Riemann ins linke Eck. Stark gemacht!

41. Umut Tohumcu Hoffenheim Gelbe Karte für Umut Tohumcu (1899 Hoffenheim)

Tohumcu wird außen von Maximilian Wittek überspielt, der eigentlich flanken könnte, dann aber vom Hoffenheimer ganz offensichtlich umgerissen wird.

38. Die Gäste sind vom Rückstand keineswegs geschockt und spielen ihren Stiefel weiter solide runter. Allerdings wird Bochum das Risiko wohl irgendwann auch erhöhen müssen, wenn hier noch was gehen soll, denn Hoffenheim hat mit der Führung im Rücken gleich das Hauptaugenmerk auf die Defensive gelegt.

35. Der VfL sucht eine schnelle Antwort und findet sie auch fast! Nach einem schnell ausgeführten Freistoß kommt Matúš Bero am Fünfer zum Kopfball und verfehlt das rechte Eck um einen halben Meter.

32. Erhan Mašović Bochum Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Erhan Mašović (Eigentor)

Unglaublich! Wout Weghorst vergibt auch seine dritte Riesenchance kläglich, aber die TSG führt trotzdem! nach einem starken Angriff über die rechte Seite schickt Kramarić Weghorst in die Gasse und der Niederländer geht alleine auf Riemann zu, schießt diesen aus 15 Metern aber einfach nur an. Von Bochums Keeper knallt der Ball dann ans Bein des grätschenden Mašović und der bugsiert den Ball unglücklich ins eigene Tor.

31. Die Ecke ist dann mal besser gespielt und mündet nach einer feinen Variante in einem Volleyabschluss von Umut Tohumcu, der das Leder 14 Meter zentral vor dem Tor aber nicht voll trifft und verzieht.

30. Andrej Kramarić zieht mal von links nach innen und drückt au 18 Metern ab, kommt aber nicht mal bis zu Riemann durch. Mašović blockt am Fünfer zur Ecke.

29. Marius Bülter ist bisher der auffälligste Offensivspieler der Hausherren und kommt nun erneut auf seiner linken Seite in die Box durch. In letzter Sekunde wird seine scharfe Hereingabe in der Mitte am Elfer von einem Bochumer abgegrätscht.

27. Es wirkt ein bisschen so, als hätten sich beide Teams jetzt auf die taktische Herangehensweise des Gegners eingestellt und nun belauert man sich nur noch gegenseitig. Die TSG ist zwar bemüht, etwas für das Spiel zu tun, doch das gelingt aktuell überhaupt nicht.

25. Ein bisschen ist aktuell die Luft raus. Nach einer packenden Anfangsphase ist das Spiel aktuell von Ballverlusten auf beiden Seiten und zahlreichen Fouls gekennzeichnet.

22. Die Hoffenheimer Ecke bringt ebenso wenig ein wie wenig später der nächste Versuch von Stöger auf der anderen Seite.

20. Andrej Kramarić zwirbelt den Ball direkt aufs Tor und visiert das lange Eck an. Riemann ahnt das und ist rechtzeitig da, kann aber trotzdem nur zur Ecke abwehren.

19. Bülter setzt sich auf der linken Bahn gleich nochmal stark durch und wird dann bei seinem Flankenversuch von Matúš Bero umgesenst. Freistoß für die TSG nahe des linken Strafraumecks!

17. Weghorst lässt das nächste Ding aus! Der Niederländer behauptet den ball in der Box zunächst gut gegen Riemann und bringt Bülter ins Spiel. Der Ex-Schalker geht links an die Grundlinie durch, findet dann am Fünfer wieder Weghorst und der trifft bei seinem Abschluss den Ball einfach nicht.

14. Die Partie ist völlig offen. Die Bochumer verstecken sich nicht, verteidigen hoch und geben den Hausherren wenig Raum. Die TSG sucht bisher noch nach Ideen und kommt nur nach hohen Ballgewinnen mal ins letzte Drittel.

11. Bochum setzt sich nun sogar mal vorne fest und ergattert den ersten Eckstoß der Partie. Stöger bringt die Kugel von rechts mit links nach innen, landet aber nur bei einem Hoffenheimer.

10. Langsam aber sicher werden die Gäste einen Tick munterer. Der zuletzt überragende Patrick Osterhage hat links Platz und macht Meter, verzieht die Flanke dann aber komplett und lässt Oliver Baumann erstmals mitspielen.

8. Jetzt zeigt sich auch der VfL erstmals am gegnerischen Strafraum, kommt mit einer Freistoßflanke und einem langen Einwurf aber nicht in Abschlussposition.

5. Die TSG ist deutlich besser im Match und legt die nächste Chance nach. Diesmal schiebt Bülter links an und rennt sich fest, serviert aber zufällig für Tohumcu. Dessen Linksschuss aus 17 Metern ist aber leichte Beute für Riemann.

3. Hoffenheim kommt früh zur ersten richtig guten Möglichkeit! Nach einem ballgewinn im Mittelfeld geht es schnell und Attila Szalai schaltet sich links mit ein. Seine Flanke kommt am zweiten Pfosten perfekt auf dem Fuß von Wout Weghorst runter, doch der Niederländer schiebt die Kugel tatsächlich exakt auf Keeper Riemann. Ein Stückchen links oder rechts und es steht 1:0.

1. Der Ball rollt! Die Hausherren spielen in Dunkelblau, Bochum trägt an diesem Abend Orange.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck und seinen beiden Assistenten Jonas Weickenmeier und Robert Wessel. Für den Videobeweis ist Daniel Siebert zuständig.

Allzu traditionsreich ist die Partie zwischen Hoffenheim und Bochum noch nicht. Ganze acht Duelle gab es bisher, allesamt auf Bundesligaebene. Dabei ging der VfL fünfmal aus Sieger vom Platz und die TSG siegte in drei Fällen. Für Unterhaltung war dabei stets gesorgt. Nie fielen weniger als zwei Tore und in der vergangenen Spielzeit klingelte es in den zwei Duellen gar satte zwölfmal.

Auf der anderen Seite zeigte Thomas Letsch großen Respekt vor Hoffenheim und wollte von einer Krise bei den Kraichgauern nichts wissen. "Hoffenheim hat sich top entwickelt. Das aktuelle Sturm-Duo harmoniert. Auch im Mittelfeld gibt es einige Optionen. Die TSG steht gerade völlig zurecht im oberen Drittel", stellte der VfL-Trainer fest. Um auch bei der TSG zu punkten, setzt Letsch vor allem wieder auf die neugewonnene Stabilität in der Defensive. "Zuletzt waren wir sehr stabil, haben wenig zugelassen. Das war ein Step nach vorne, es ist aber keine Garantie. Wir wollen dranbleiben."

TSG-Coach Matarazzo war im Vorfeld bemüht, das Positive aus den enttäuschenden letzten Wochen herauszusuchen. "Wenn man die Leistungssteigerung von Mainz zu Gladbach betrachtet, war das enorm", stellte der US-Amerikaner fest und ergänzte: "Die Energie ist auf dem Trainingsplatz vorhanden, das ist ein positives Zeichen." Gegner Bochum bezeichnete Matarazzo als "gut in Form und sehr unangenehm zu bespielen", dennoch gab der 46-Jährige sich optimistisch: "Dieses Spiel ist sehr wichtig, wir wollen eine gute Leistung zeigen und ein positives Ergebnis erzielen."

Ein Blick auf die Aufstellungen: TSG-Coach Pellegrino Matarazzo nimmt im Vergleich zur Vorwoche insgesamt fünf Änderungen vor. Für den gelbgesperrten Kevin Akpoguma und den angeschlagenen Ozan Kabak (Bank) rücken in der Dreierkette Attila Szalai und John Anthony Brooks ins Team. Zudem starten Andrej Kramarić, Marius Bülter und Grischa Prömel (zurück nach Gelbsperre) anstelle von Robert Skov, Finn Becker (beide Bank) und Maximilian Beier (nicht im Kader). Beim VfL gibt es nur eine notgedrungene Veränderung. Keven Schlotterbeck muss nach seiner fünften Gelben Karte zuschauen und wird von Maximilian Wittek ersetzt.

In Sinsheim treffen an diesem Abend zwei sehr unterschiedliche Serien aufeinander. Die gastgebende TSG ist seit fünf Pflichtspielen sieglos und hat nach dem Pokalaus in Dortmund in der Liga nur zwei Punkte aus vier Spiele geholt. Nach dem jüngsten 1:2 in Gladbach rangiert Hoffenheim zwar weiter auf dem sechsten Rang, hat den Kontakt nach oben aber bereits verloren. Ganz anders der VfL: Bochum ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und hat sich mit dem 3:1 gegen Wolfsburg am letzten Wochenende erstmal aus der Abstiegszone verabschiedet.