Torloses Remis Dortmund patzt in Heidenheim Stand: 02.02.2024 22:39 Uhr

Borussia Dortmund hat im Kampf um die Champions-League-Plätze im Spiel beim 1. FC Heidenheim Punkte liegen gelassen.

Nach dem 0:0 am Freitagabend (02.02.2024) beim 1. FC Heidenheim ist der BVB weiter Tabellenvierter, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt haben nun aber die Möglichkeit, den Rückstand zu verkürzen. Zuvor hatte Dortmund drei Spiele in Folge gewonnen. Heidenheim bleibt im Mittelfeld der Tabelle und ist seit sieben Spielen ungeschlagen.

Heidenheim vergibt Chance zur Führung, Malen knapp im Abseits

Ohne Winter-Neuzugang Jadon Sancho, der wegen muskulärer Probleme aussetzen musste, und die erkrankt fehlenden Marco Reus, Julian Brandt und Gregor Kobel tat sich Dortmund zu Beginn schwer. Heidenheim kam zu zwei guten Chancen kam. In der 14. Minute spielte Salih Özcan den Ball dem Heidenheimer Tim Kleindienst in den Fuß. Aus 14 Metern hatte Kleindienst das fast leere Tor vor sich - und zielte knapp hoch daneben. "Das Tor war zu leer" , scherzte Heidenheims Trainer Frank Schmidt bei DAZN. Kleindienst räumte zerknirscht ein: "Es war schwieriger vorbei zu schießen als ins Tor." Nur vier Minuten später war Heidenheim wieder nah dran: Nach einer Flanke von links köpfte Kleindienst aber am Tor vorbei.

Das bestrafte Dortmund nicht. Nach einem Fehler der Heidenheimer im Spielaufbau konterte der BVB, Donyell Malen spielte Heidenheims Torwart Kevin Müller aus und versenkte den Ball im Tor - doch der Videoassistent stellt eine knappe Abseitsposition von Malen beim Zuspiel von Thomas Meunier fest (26.).

Heidenheims Marvin Pieringer (l.) und Dortmunds Marcel Sabitzer kämpfen um den Ball

Heidenheim vergibt den Sieg in der Nachspielzeit

In der zweiten Hälfte gab es lange wenig Torchancen, erst in der 77. Minute verpasste Niclas Füllkrug die Führung für den BVB knapp. Nico Schlotterbeck scheiterte an Heidenheims Torwart Müller (79.).

Die große Chance zum Sieg hatte aber Heidenheim: Kevin Sessa kam nach einer Flanke von rechts am Fünfmeterraum zum Abschluss, köpfte aber am langen Eck vorbei. Stefan Schimmer verpasste den Ball bei seinem Flug ins Toraus noch knapp (90.+1). "Wenn er den macht, können wir sagen: Verdienste drei Punkte. So ist der eine Punkt verdient" , sagte Schmidt.

Erneut Proteste gegen Investoreneinstieg in der DFL

Viele Dortmunder Fans protestierten erneut gegen den möglichen Investoreneinstieg in der DFL. Neben dem Investoreneinstieg an sich kritisiert das Fanbündnis die Entscheidungsfindung. Mitglieder seien kaum beteiligt gewesen. Viele organisierte Fanszenen forder eine neue Abstimmung mit mehr Transparenz.

BVB Fan-Aktion: Nein zu Investoren