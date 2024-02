München bleibt an Werkself dran FC Bayern nach Sieg über Gladbach bereit für Bayer Stand: 03.02.2024 17:23 Uhr

Der FC Bayern hat in der Bundesliga gegen Angstgegner Mönchengladbach gewonnen und ist bereit für das Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen nächste Woche.

Mit 3:1 (1:1) besiegten die Münchner am Samstag (03.02.2024) unterm Strich verdient die Gladbacher. Nico Elvedi (35. Minute) brachte den VfL etwas überraschend in Führung, Bayern-Youngster Aleksandar Pavlović (45.) glich kurz vor der Pause aus. Toptorjäger Harry Kane (70.) mit seinem 24. Saisontreffer und Matthijs de Ligt (86.) stellten das Endergebnis her.

Die Münchner bleiben mit zwei Punkten Abstand an Spitzenreiter Bayer Leverkusen dran. Die Borussia verharrt im unteren Tabellenmittelfeld.

Angstgegner Mönchengladbach

Die Chancen auf einen Gladbacher Erfolg standen eigentlich nicht schlecht. Nach der Saison 2016/17 hatten die "Fohlen" in jeder Spielzeit immer drei oder vier Punkte gegen die Münchner eingefahren. Nach dem 1:2 im Hinspiel wäre statistisch also ein Dreier für den VfL angesagt gewesen. Außerdem holte kein Verein in den vergangenen zwölf Jahren mehr Punkte gegen den FCB als Gladbach, nämlich 35 bei zehn Siegen, zehn Remis und zehn Niederlagen. Mönchengladbach ist also eine Art Angstgegner der Bayern. Doch diesmal kam es anders.

Riesenchancen für Sané

Nachdem Tabellenführer Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende gegen das Team von Trainer Gerardo Seoane beim 0:0 Punkte liegen gelassen hatte, war der FCB mit zwei Punkten Abstand wieder in Schlagweite zum Spitzenreiter. Und die Münchner machten von Beginn an mächtig Dampf. Leroy Sané vergab in der fünften Minute die frühe Führung, als er nach Vorarbeit von Harry Kane und Noussair Mazraoui den Ball aus 13 Metern an die Unterkante der Latte setzte. Fünf Minuten später bediente Thomas Müller, der für den verletzten Kingsley Coman in der Startelf stand, Sané vorm Fünfer - diesmal spitzelte der Münchner den Ball knapp am linken Pfosten vorbei.

Bayern dominierte die Partie, die Borussia kam in der ersten halben Stunde kaum zu Entlastungsangriffen, geschweige denn zu Torchancen. Nach einer Viertelstunde konnten die "Fohlen" mal kurz durchschnaufen, als Fans aus Protest wegen des geplanten Investorendeals der DFL wieder einmal Goldtaler aufs Spielfeld regnen ließen. Das Torschussverhältnis von 6:0 aus Sicht der Bayern nach 20 Minuten drückte die Überlegenheit der Mannschaft von Thomas Tuchel aus, der nach überstandener Virusinfektion am Spielfeldrand saß.

Neuhaus verpasst Führung, Elvedi trifft

Ein Geduldsspiel zeichnete sich für die Bayern ab, die vorm Tor nicht kaltschnäuzig genug agierten. Zudem hatte die Defensive der Borussia FCB-Toptorjäger Kane zunächst gut im Griff - bis der Engländer in der 31. Minute einen Freistoß aus etwa 20 Metern aufs Tor zirkelte, den VfL-Schlussmann Moritz Nicolas überragend gerade noch über die Latte wischte. Danach köpfte Jordan Siebatcheu in aussichtsreicher Position den Ball weit am Tor vorbei. Dann rächte sich die mangelhafte Münchner Chancenverwertung. Einen Schuss vom Strafraumrand klärte de Ligt (33.) noch vor der Linie. Zwei Minuten später misslang FCB-Torwart Manuel Neuer ein Zuspiel nach vorne zu Thomas Müller. Elvedi spritzte dazwischen und schob den Ball nach Doppelpass mit Jordan aus 14 Metern flach ein.

Als sich die Gladbacher Pausenführung abzuzeichnen schien, schlug der FCB zurück. Nach Vorarbeit von Sané und Müller jagte Pavlović den Ball vom rechten Fünfereck ins linke Toreck.

FCB-Zugang Boey feiert Debüt

Würde der FC Bayern nach dem Seitenwechsel richtig aufdrehen? Die erste Chance hatte Gladbachs Luca Netz (47.), sein doppelt abgefälschter Ball kullerte ins Toraus. Kurz darauf ließ Jamal Musiala mehrere Borussen stehen, traf aber nur das Außennetz. Die "Fohlen" gestalteten die Partie anders als zu Beginn des ersten Durchgangs ausgeglichener. Gleich nachdem Zugang Sacha Boey (62.) zu seinem Debüt im Münchner Trikot kam, parierte Nicolas einen Schuss von Kane aus elf Metern.

Nicolas greift daneben, Kane profitiert

Klar, die Münchner waren optisch überlegen, doch vor dem Tor fehlten weiterhin Präzision und die letzte Konsequenz. Außerdem gelang es den Gladbachern immer wieder, Entlastung mit dem Ball zu schaffen und hinten kompakt zu stehen. Bis dann wieder einmal Kane zur Stelle war. Als Müller am Fünfer nach einer Flanke vor Moritz hochstieg, griff der Gladbacher Keeper daneben und legte den Ball unfreiwillig für Kane auf, der aus zentraler Position locker einköpfte.

Jubiläumssieg für Müller

Gladbach versuchte zu antworten, doch trotz einer insgesamt ordentlichen Partie blieb es beim Versuch. Als de Ligt kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit nach einem Freistoß von Sané den Ball unbedrängt aufs Tor köpfte und das Spielgerät von der Unterkante der Latte in den Kasten sprang, war das Spiel entschieden. Nicolas (89.) parierte noch eine gute Chance zum 4:1 von Mathys Tel (89.). Notiz am Rande: Für Müller war es der 500. Pflichtspielsieg im Bayern-Trikot.

Bayern bei Bayer, "Fohlen" gegen "Lilien"

Der FC Bayern tritt nun am kommenden Samstag (10.02.2023, 18.30 Uhr) zum Spitzenspiel und Duell um die Tabellenführung bei Bayer Leverkusen an. Gladbach empfängt drei Stunden früher Darmstadt 98 und spielt zuvor am Dienstag (07.02.2024) das DFB-Pokalviertelfinale beim 1. FC Saarbrücken.