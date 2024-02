Auswärtssieg in Darmstadt Tella kann Torjäger - Leverkusen verteidigt Tabellenführung Stand: 03.02.2024 18:25 Uhr

Zwei Tore für drei Punkte: Bayer Leverkusen hat in der Fußball-Bundesliga am Samstag (03.02.2024) gegen Schlusslicht Darmstadt 98 gewonnen. Das lag auch an einem, der sonst oft zweite Wahl ist.

Beide Tore für Leverkusen erzielte Nathan Tella. Erst traf er mit dem Kopf (33. Minute), dann mit dem rechten Fuß (52.). Für Tella waren es die Saisontore drei und vier. Für den Trainer Xabi Alonso war es eine Bestätigung, sein Plan ging auf. Er hatte Tella, der sonst oft Joker ist, in der Bundesliga zum ersten Mal überhaupt in die Startelf beordert. Jeremie Frimpong, eigentlich Alonsos Mann für die rechte Seite, bekam eine Pause.

Damit hat Leverkusen die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verteidigt. Bayer hat nach 20 Spieltagen 52 Punkte, Verfolger Bayern München hat nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach 50 Punkte. Am Samstag (10.02.2024) treffen beide ab 18.30 Uhr im Spitzenspiel aufeinander (im Live-Ticker und im Audio-Livestream).

Es sind Sphären, von denen sie in Darmstadt nur träumen können. Der Aufsteiger hat nach der 13. Niederlage weiter elf Punkte, macht Platz 18.

Flanke Grimaldo, Kopfball Tella - Leverkusen geht in Führung

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht hatte seine Mannschaft in einem 4-4-2 angeordnet, das Ziel: wenig Räume für die Leverkusener und ihren Ballbesitzfußball. Und der Plan ging zunächst auf. Der Spitzenreiter Leverkusen spielte eine halbe Stunde nicht wie Leverkusen, es fehlten die Ideen. Dann hatte Granit Xhaka eine. Er spielte steil zu Florian Wirtz, der nach links ablegte zu Alejandro Grimaldo. Die Flanke von Linksverteidiger Grimaldo war wunderbar, sie landete am langen Pfosten, wohin Tella rechtzeitig gespurtet war. Er köpfte ein zur Führung.

Zuvor hatte die Mannschaft von Alonso zwar mehr vom Spiel gehabt, sie war auch öfter am Ball. Doch so etwas wie Torgefahr hatte bis zur Leverkusener Führung eher schon Darmstadt ausgestrahlt. Wenn man da von Torgefahr schreiben mag: Luca Pfeiffer schoss aus der Drehung in die Arme von Torhüter Lukas Hradecky (24.).

Beinahe hätte Leverkusen vor der Pause noch einen zweiten Treffer erzielt. Es lief die 43. Minute, als Robert Andrich auf Neuzugang Borja Iglesias spielte und den Ball auch zurückbekam. Andrichs Schuss war wuchtig, aber nicht sehr platziert. Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen klärte zur Ecke.

Tella kann es auch mit dem Fuß

Das zweite Tor für Leverkusen fiel dann zu Beginn der zweiten Hälfte. Wieder war Xhaka der Initiator, wieder spielte er zu Wirtz, der diesmal aufdrehte und auf drei Darmstädter zudribbelte. Zu einem Zweikampf kam es nicht, denn Wirtz spielte raus nach rechts. Dort stand Tella, sein Schuss war wuchtig und platziert, er landete im kurzen Eck.

Wirtz schüttelt einen aus dem Fußgelenk

Einen dritten Leverkusener Treffer verhinderte in der 75. Minute die Querlatte des Darmstädter Tores. Nach einem missglückten Pass von Torhüter Schuhen legte Iglesias ab für Adam Hlozek und der für Wirtz, der Rest war Staunen. Wie Wirtz den Kopf hob, den Ball aber nicht einmal annahm, sondern ihn direkt schlenzte - das war schon nett anzusehen. Nur der Jubel fiel aus, der Schuss von Wirtz landete nicht im Tor, er landete am Aluminium.

Erst Stuttgart, dann die Bayern - Leverkusens schwere Heimspielwoche

Bayer Leverkusen ist unter der Woche im DFB-Pokal im Einsatz. Am Dienstagabend (06.02.2024) empfängt Leverkusen den VfB Stuttgart. Wenige Tage später kommt es dann in Leverkusen zum Spitzenspiel gegen den FC Bayern. Auch Darmstadt 98 ist am Samstag (10.02.2024) im Einsatz, der Gegner der Hessen dann ist Borussia Mönchengladbach.