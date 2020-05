Bundesliga darf im Mai wieder Fußball spielen

Das wurde am Mittwoch (06.05.20) nach einer Bund-Länder-Konferenz bekannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer hatten sich in einer Videokonferenz darauf geeinigt, dass die seit März unterbrochene Saison in der zweiten Mai-Hälfte fortgesetzt werden kann.

Merkel sagte, dass der Spielbetrieb "in der zweiten Mai-Hälfte" wieder aufgenommen werden dürfe. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher teilte mit, dass der Beschluss einstimmig gefallen sei. Seit Tagen schon war über den 15. Mai als wahrscheinliches Datum für die Fortsetzung der Saison spekuliert worden.

Er wisse, dass es eine kontrovers diskutierte Entscheidung sei, aber "wir halten den Kompromiss für mehr als vertetbar", so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Weiter sagte der CSU-Politiker: "Ich weiß, dass die Bundesligavereine alles tun werden, um Sicherheit zu erreichen." Entgleisungen wie bei Salomon Kalou dürfe es aber nicht mehr geben. Der inzwischen von Hertha BSC suspendierte Profi hatte in einem bei facebook live übertragenen Video dokumentiert, dass er selbst, Mitspieler und der Berliner Verein mehrere Verstöße gegen das Hygienekonzept der Verbände DFL und DFB beging.

Zweiwöchige Quarantäne gestrichen

In einer entsprechenden Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Konferenz hatte es nach Angaben von Nachrichtenagenturen zuvor noch geheißen, dass eine "zweiwöchige Quarantänemaßnahme", etwa in Form eines Trainigslagers, nötig sei, bevor wieder gespielt werde. Dieser Passus wurde aber gestrichen.

Damit gilt nun offenbar die Vorgabe aus dem medizinischen Konzept von DFL und DFB, in dem es heißt: "Als weitere Sicherungsmaßnahme werden mindestens die letzten sieben Tage vor Saisonbeginn als Trainingslager in Quarantäne verbracht, wobei die regelmäßige Abstrichtestung fortgesetzt wird."

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte zur Entscheidung der Politik: "Viele Branchen fahren langsam und unter Einhaltung strenger Regeln nun wieder hoch, das gilt auch für den Berufsfußball. Im Rahmen dessen sind wir uns bei Borussia Dortmund einer großen Verantwortung bewusst. Wir werden – im Wissen darum, dass es keine Garantien gibt – alles versuchen, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten, dass es zu keinen neuen Infektionen bei Spielern und deren Familien kommt."

Noch neun Spieltage

So könnte es schon am Freitag (15.05.20) in den beiden höchsten deutschen Ligen weitergehen. Es stehen jeweils noch neun Spieltage an, in der Bundesliga zudem ein Nachholspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Eintracht Frankfurt.

Ziel der DFL ist es, die Saison bis zum 30. Juni zu beenden, da sich so etliche juristische Fragen, etwa bezüglich der Spielerverträge, erledigt hätten.

Spielplan offen

Noch ist offen, wann genau und mit welchem Spielplan die Saison fortgesetzt werden soll. Spätestens am Donnerstag nach einer weiteren Vollversammlung der 36 Klubs dürfte sich die DFL dazu äußern. Der 15. Mai wäre zwar möglich, hätte aber eine sehr kurze Vorbereitungszeit für die Mannschaften zur Folge.

Zweifel gesät

Die Zustimmung der Politik war erwartet worden, auch wenn es zuvor ein paar Vorfälle gegeben hatte, die Zweifel säten. Besonders das schnell wieder gelöschte Video von Kalou schlug Wellen.

"Geschockt und erschüttert"

"Das Video hat der DFL und dem Profifußball an sich einen Bärendienst erwiesen. Ich habe auch von Kollegen und Kolleginnen gehört, dass sie geschockt und erschüttert seien", sagte Anja Stahmann, Vorsitzende der Sportministerkonferenz (SMK), im Inforadio des rbb. Die SMK hatte das Hygienekonzept zwar durchgewunken, aber "uns haben große Zweifel beschlichen, als wir uns das Video angeschaut haben", gab die Bremer Sportsenatorin zu: "Ich hatte den Eindruck, dass man auf dem Papier gute Regeln aufschreibt, aber dass sie in der Tat nicht gelebt werden." Das Vertrauen in den Profifußball werde in diesen Tagen "erschüttert", so Stahmann, "manche denken, die Bundesliga hat die Bodenhaftung verloren in Zeiten einer Pandemie."

Breiten- und Freizeitsportler dürfen unter Auflagen trainieren

Bund und Länder einigten sich bei ihrer Schalte auch darauf, den Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wieder zu erlauben. Die Freizeitsportler müssen sich aber an bestimmte Auflagen halten.

Als Bedingungen für den Neustart werden unter anderem genannt, dass eine ausreichende Distanz von 1,5 bis zwei Metern gewährleistet und der Sport kontaktfrei ausgeübt wird. Außerdem müssen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, eingehalten werden.

Für die einzelnen Sportarten und Disziplinen haben zudem die Spitzenverbände des Deutschen Sportbundes Konzepte mit Übergangsregeln für ihre Sportarten entwickelt, die dem noch besseren Schutz vor Coronavirus-Infizierungen dienen sollen. Für Mannschaftssportarten beginnt die Wiederaufnahme des Trainings zunächst mit Individualtraining.

red/dpa/sid | Stand: 06.05.2020, 16:14