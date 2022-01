Gladbach war nach einem holprigen Saisonstart (elf Punkte aus neun Ligaspielen) auf dem Vormarsch, nahm den Bayern-Schwung mit in die Bundesliga und holte dort aus den folgenden drei Partien sieben Zähler. Doch dann folgte der rapide Absturz, der das 5:0 und die folgenden Wochen nur als positiven Ausrutscher erscheinen ließ.

Der Intimfeind als Stimmungskiller