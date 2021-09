Brasilien gegen Argentinien abgebrochen: Eklat um Quarantäne-Regeln

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien ist am Sonntag unter skurrilen Umständen abgebrochen worden. Auslöser des Skandals waren vier in England spielende Argentinier, die falsche Angaben über ihre Reiseroute gemacht haben sollen. Drei von ihnen standen in der Startelf.

In Sao Paulo waren erst wenige Minuten gespielt, als Beamte der Bundespolizei und der staatlichen Gesundheitsbehörde Anvisa den Rasen betraten. Schnell wurde klar, dass ihr Ziel Emiliano Buendia und Emiliano Martinez von Aston Villa sowie Cristian Romero und Giovani Lo Celso von Tottenham Hotspur waren. Das argentinische Team um Superstar Messi ging daraufhin zunächst geschlossen in die Kabine.