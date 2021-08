"Diese Entscheidungen der Fifa werden sich negativ auf die nationalen Profiligen, Vereine, Spieler und Fans auswirken" , schreibt das World Leagues Forum, ein weltweiter Zusammenschluss von 40 Profifußballligen. Die FIFA habe alleine gehandelt. "Als Weltverband sollte die FIFA versuchen, die beste Lösung für die gesamte Fußballgemeinschaft zu finden. Stattdessen hat die FIFA beschlossen, praktisch ohne Vorankündigung die schlechteste Option zu verhängen. Dies stellt ein offensichtliches Verwaltungs-Problem dar, das angesprochen werden muss."

Auch für die Bundesliga hat die Entscheidung der FIFA Folgen.

Mehr Spiele, Abstellungspflicht auch bei drohender Quarantäne

Der Hintergrund: Im März mussten in Südamerika zahlreiche Qualifikationsspiele für die WM 2022 verschoben werden. Deshalb sollen - so wie es auch in Europa sein wird - in den Länderspielfenstern im Herbst 2021 jeweils drei Spiele pro Team stattfinden können. Die Abstellungsphase dauert für Südamerika wegen der langen An- und Abreise vieler Spieler nun jeweils zwei Tage länger.

Neben der Mehrbelastung für die Spieler kommt ein weiteres Problem hinzu: Die Ausnahmeregel, nach der die Klubs bei einer drohenden Quarantäne von einer Abstellungspflicht befreit sind, gilt laut World Leagues Forum nicht mehr. Noch bei den Länderspielen im März hatte die FIFA mit dieser Ausnahme die Klubs vom Risiko einer Quarantäne für die Spieler geschützt.

Auch in Deutschland sind Nationalspieler aus Südamerika aktiv. Derzeit gelten laut Robert Koch-Institut Brasilien und Uruguay als Virusvariantengebiete, mehrere andere südamerikanischen Länder als Hochrisikogebiete.