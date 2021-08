Abstellungs-Streit - Boris Johnson wird der FIFA wohl nicht helfen

Wie die "Times" in England unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, beabsichtige Premierminister Boris Johnson derzeit nicht, die Quarantänebestimmungen für zurückkehrende Fußball-Nationalspieler zu lockern.

Nach Reisen in Länder die auf einer "Roten Liste" der Regierung stehen, müssen zurückkehrende Menschen in Großbritannien zehn Tage in Quarantäne. Auf der "Roten Liste" stehen mehrere südamerikanische Länder wie Brasilien, Argentinien oder Uruguay, aber auch Ägypten.

Man fürchte in London die Wirkung einer solchen Maßnahme in der Öffentlichkeit, wenn alle anderen Menschen nach ihren Reisen die Bestimmungen einhalten müssten, berichtet die "Times".

England will 2030 gemeinsam mit Irland und Schottland die WM ausrichten. Dass England bei diesem Vorhaben nun Nachteile entstehen, glaubt man offenbar nicht.

Italiens Serie A schließt sich dem Protest von England und Spanien an

Für die FIFA bleibt damit ein großes Problem bestehen. Die Ligen in England, Spanien und Italien kündigten in den vergangenen Tagen an, ihre Klubs zu unterstützen, wenn sie die Abstellung verweigern wollen. Englands Klubs wollen 60 Spieler nicht abstellen, in Spanien geht es um 25 Spieler. Auch Italiens Serie kündigte ähnliche Schritte an.

Hintergrund: Die FIFA hatte nicht nur das Länderspielfenster in Südamerika um zwei Tage verlängert, um abgesagte Spiele nachholen zu können. Sie hatte auch die zuletzt gültige Regelung gestrichen, wonach Klubs bei drohender Quarantäne ihre Spieler nicht freigeben müssen. Auch die französische Liga äußerte am Donnerstag ihren Unmut darüber.