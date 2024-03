Achtel-, Viertel- und Halbfinals stehen an Was man zu den Landespokalen wissen muss Stand: 20.03.2024 11:33 Uhr

Die ARD überträgt am Wochenende in ihren dritten Programmen und per Livestream einige Achtel-, Viertel- und Halbfinal-Partien der Fußball-Landespokale. Was man dazu wissen muss.

In den Fußball-Landespokalen geht es in die heiße Phase. Am Wochenende stehen einige Viertel- und Halbfinal-Partien an. Die große Frage: Welcher Klub schafft es ins Endspiel am "Finaltag der Amateure" und vertritt seinen Verband dann sogar in der kommenden Saison im DFB-Pokal?

Der "Finaltag der Amateure" ist die große Bühne für den "kleinen Fußball": Im Ersten und im Livestream bei sportschau.de gibt es am Samstag, den 25. Mai, wieder von 11.30 Uhr bis 19 Uhr alle 21 Endspiele der Landesverbände zu verschiedenen Anstoßzeiten in mehreren Konferenzen zu sehen.

Rund sieben Stunden Amateurfußball live

In den vergangenen Jahren bedeutete das: Rund sieben Stunden Amateurfußball mit einer bunten Mischung aus namhaften Traditionsklubs und reinen Amateurduellen live. Schon zum neunten Mal überträgt das Erste den "Finaltag der Amateure". Zahlreiche Partien werden zudem in voller Länge im Livestream bei sportschau.de auch als Einzelspiel zu sehen sein.

Für die Klubs geht es nicht nur um die begehrten Pokal-Trophäen der jeweiligen Landesverbände, die Sieger treten in der kommenden Saison auch in der ersten Runde des DFB-Pokals an. Alle Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind mit ihren Pokalendspielen am selben Tag dabei.

64 Teams starten im DFB-Pokal

An der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/2025 nehmen 64 Teams teil. 18 Teams aus der Bundesliga, 18 Mannschaften aus der 2. Bundesliga, die vier besten Klubs der 3. Liga und eben auch die 21 Landespokalsieger. Die drei größten Landesverbände schicken zwei Vereine ins Rennen: Bayern, Niedersachsen und Westfalen.

Doch jetzt stehen erstmal einige Achtel-, Viertel- und Halbfinale-Partien an.

Überblick - die Partien im Livestream Landesverband Partie Anstoß Runde Brandenburg MSV Neuruppin - Babelsberg (Konferenz) Samstag, 13 Uhr Halbfinale Brandenburg Union Klosterfeld - Energie Cottbus (Konferenz) Samstag, 14 Uhr Halbfinale Westfalen Arminia Bielefeld - Preußen Münster Samstag, 14 Uhr Halbfinale Bayern FC Pipinsried - Würzburger Kickers Samstag, 14 Uhr Halbfinale Sachsen-Anhalt SV Stahl Thale - Hallescher FC (Konferenz) Samstag, 14 Uhr Viertelfinale Sachsen SC Freital - FC Erzgebirge Aue (Konferenz) Samstag, 14 Uhr Viertelfinale Thüringen SV Schott Jena - FC Carl Zeiss Jena 15 (Konferenz) Samstag, 15 Uhr Halbfinale Saarland Borussia Neunkirchen - 1. FC Saarbrücken Samstag, 14 Uhr Achtelfinale Sachsen VFC Plauen - Dynamo Dresden Sonntag, 14 Uhr Viertelfinale