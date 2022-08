Ruder-EM in München Zeidler rettet deutsche Ehre auf der Regattabahn Stand: 11.08.2022 12:43 Uhr

Schwerer Tag für die deutschen Ruderer bei der Heim-EM in München-Oberschließheim. Nur Einzelstarter Oliver Zeidler konnte beim Auftakt der European Championships so richtig zufrieden sein.

Oliver Zeidler ruderte auf seiner Heimstrecke souverän ins Halbfinale, als er nach Startschwierigkeiten noch überlegen seinen Vorlauf gewann. Der Weltmeister von 2019 ließ auf der zweiten Hälfte der 2.000-Meter-Distanz nichts anbrennen und überholte die zunächst in Front liegende Konkurrenz beinahe nach Belieben. Sein Kampf um den Gewinn des Europameistertitel wird am Sonntag bei den nächsten Läufen weitergehen.

Föster muss über den Hoffnungslauf

Etwas überraschend weit hinterher ruderte in ihrem Vorlauf U23-Weltmeisterin Alexandra Föster, die weit abgeschlagen im Ziel landete. Sie musste auf den Hoffnungsauf am Nachmittag setzen, um noch den Sprung ins anvisierte Halbfianle zu sichern.

Chancenlos in ihren Vorläufen waren auch sowohl die Frauen-Vierer ohne Steuerfrau sowie die Männer-Crew ohne Steuermann, die jeweils abgeschlagen im Hinterfeld landeten. Beide mussten ihre Hoffnungen abenfalls auf die Hoffnungsläufe vertagen.

Gegenwind sorgt für schwierige Bedingungen

Die Regattabahn in Oberschleißheim hatte die Athleten mit schwierigen Bedingungen empfangen. Böiger Gegenwind, der glücklicherweise von vorn kam und so für alle gleiche Bedingungen produzierte, sowie "schwabbeliges" Wasser verlangten den Startern und Starterinnen alles ab.

Am früheren Vormittag waren bei den deutschen Ruderfans eher betretene Gesichter zu sehen, denn es gab aus heimischer Sicht kaum Nenneswertes zu sehen und berichten. Bei den Frauen hatten die Zweier kaum Chancen auf den Endlauf, noch trüber sah es bei den Männern aus. Sowohl beim Zweier und beim Doppelzweier der war dort kein deutsches Boot vertreten. Es war noch einmal ein deutliches Indiz für die aktuellen Nachwuchssorgen im deutschen Rudersport.

Chancenlos im Vorlauf: Judith Guhse und Sophie Leupold im Zweier

Coronavirus dünnt deutsches Starterfeld aus

Hinzu kam die Coronaproblematik, die das deutsche Team ausgerechnet vor der Heim-EM mit voller Breitseite getroffen hatte. Mit dem Doppelvierer und dem leichten Doppelzweier der Männer mussten zwei Boote aufgrund von Coronafällen auf ihren Start verzichten. Weil das deutsche Team gebündelt in einer gemeinsamen Unterkunft untergebracht war, fielen weitere Sportler aus. So musste beispielsweise auch Einzelstarter Finn Wolter auf einen Start im leichten Einer verzichten.

"Das ist wirklich sehr schade und ärgerlich. Bis jetzt wurden wir verschont, was Corona-Erkrankungen bei großen Regatten angeht. Dass es jetzt die Heim-EM in München betrifft, ist umso bitterer" , so Sportdirektor Mario Woldt.