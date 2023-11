Eishockey in der NHL Peterka glänzt bei Sieg der Sabres Stand: 11.11.2023 08:42 Uhr

Nationalstürmer John-Jason Peterka hat die Buffalo Sabres in der NHL zum vierten Sieg in den jüngsten sechs Spielen geführt.

Beim 3:2 gegen Minnesota Wild in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga erzielte der 21 Jahre alte Münchner das vorentscheidende 3:1, nachdem er zuvor schon den Assist zum 2:1-Führungstreffer beigesteuert hatte.

Peterka ist entscheidend am jüngsten Aufwärtstrend des Teams aus dem US-Bundesstaat New York beteiligt. Seit Ende Oktober blieb der Vizeweltmeister in sieben Spielen nur einmal ohne Scorerpunkt, erzielte in diesem Zeitraum vier Tore und vier Assists. In den sieben Saisonspielen zuvor war Peterka nur auf zwei Punkte gekommen. In der Eastern Conference sind die Sabres, die zuletzt zwölfmal in Serie die Playoffs verpasst hatten, Neunter.

Höhenflug der Sharks schon wieder gestoppt

Für Nationalmannschafts-Kollege Nico Sturm und seine San Jose Sharks endete der kleine Höhenflug jäh bei Meister Vegas Golden Knights. Die Sharks, die nach elf Pleiten vom Saisonstart an zuletzt zwei Siege gefeiert hatten, unterlagen in Las Vegas 0:5. Im sechsten Auswärtsspiel war es die sechste Niederlage bei 3:25 Toren.