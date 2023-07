Die Finals 2023 Speerwerfer Vetter fällt für deutsche Meisterschaften aus Stand: 06.07.2023 10:28 Uhr

Speerwerfer Johannes Vetter hat seinen Start bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften abgesagt. Der ehemalige Weltmeister hat weiterhin gesundheitliche Probleme.

Dies bestätigte Vetter der Deutschen Presse-Agentur, zuvor hatte "Sport1" über die Absage berichtet. Ob für ihn ein Start bei den Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest noch infrage kommt, konnte Vetter nicht sagen. "Da denke ich gar nicht daran. Momentan geht es erst mal darum, gesund zu werden", erklärte der 30-Jährige von der LG Offenburg, dessen Bestweite bei 97,76 Meter steht.

Vetter plagt sich seit längerer Zeit mit Beschwerden. Im vorigen Jahr verpasste er wegen einer Entzündung des Wurfarms fast die komplette Saison und fehlte sowohl bei der WM in den USA als auch bei den Heim-Europameisterschaften in München. Dort hatte der Mainzer Julian Weber den Titel geholt. Weber geht auch als Favorit in die nationalen Meisterschaften an diesem Wochenende in Kassel.