Deutsche Meisterschaften Die Finals - Alle Zeiten, alle Streams Stand: 29.06.2023 12:17 Uhr

Die Sportschau und das ZDF berichten sowohl im TV als auch im Livestream umfassend von den Finals 2023. Alle Übertragungszeiten und Streams im Überblick.

Die Finals ist ein seit 2019 jährlich im Sommer stattfindendes Sportevent, bei dem die Deutschen Meisterschaften in verschiedenen Sportarten zeitgleich an unterschiedlichen Orten ausgetragen werden. Bei den Finals 2023 Rhein - Ruhr werden vom 06. bis zum 09. Juli in Düsseldorf, Duisburg, Kassel und Berlin 159 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Die ARD-Sportschau und das ZDF übertragen über 25 Stunden live im TV-Programm sowie auf drei Streamingkanälen und im Hörfunk.

Die TV- und Streamingzeiten können abweichen.

Wettkampftage - Übersicht

Sportarten - Übersicht