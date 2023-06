Die Finals 2023 Rhein-Ruhr "Deutsche Meisterschaften plus" in Düsseldorf und Duisburg Stand: 27.06.2023 14:23 Uhr

Vom 6. bis 9. Juli werden bei den Finals 2023 Rhein-Ruhr 129 Deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben.

Mehr als 25 Stunden Sport

ARD und ZDF verbinden die 18 Deutschen Meisterschaften wie schon in den Jahren zuvor zu einem Multisportevent im Fernsehen und Online. Sie senden an vier Wettkampftagen mehr als 25 Stunden live im TV sowie mehr als 70 Stunden im Stream.

Zentrale Veranstaltungsorte sind Düsseldorf und Duisburg. In der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens werden die Deutschen Meisterschaften in 3x3 Basketball, Bogensport, Gerätturnen, Judo, Karate, Rhythmischer Sportgymnastik, Stabhochsprung, Taekwondo, Tischtennis, Trampolinturnen und Triathlon werden in Düsseldorf ausgetragen.

" Ich freue mich sehr auf die Wettkämpfe in Düsseldorf. Die Finals sind in diesem Jahr eine sehr gute Standortbestimmung im Vorfeld der Weltmeisterschaften im September. Ich hoffe auf ein volles Haus, denn das kitzelt am Ende immer noch einmal ein paar Prozente mehr heraus ", sagt Gerätturnerin Sarah Voss, Titelverteidigerin im Sprung und Mehrkampf

Sechs Deutsche Meisterschaften in Duisburg

Duisburg wird Gastgeber für sechs Deutsche Meisterschaften: Kanu, Kanu-Polo und Stand-Up-Paddling kommen an den Innenhafen in Duisburg.

Im Landschaftspark Duisburg-Nord werden die Sportarten BMX, Breaking und Klettern (Bouldern und Speed) ihre Deutschen Meisterinnen und Meister vor Industriekulisse ermitteln.

Finals-Premieren für BMX und Breaking

BMX und Breaking feiern dabei ihre Finals-Premieren. Mit dabei ist der 15-jährige BMX-Fahrer Lennox Zimmermann: „Das wird ein supercooles Event, auf das ich mich bereits riesig freue. Mich mit den besten Fahrern des Landes auf höchstem Niveau messen zu können, ist eine große Herausforderung.“

Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik finden in Kassel, die Meisterschaften im Schwimmen in Berlin statt.