Die Finals 2023 Kölner "M17" erstmals Breaking-Meister Stand: 08.07.2023 18:40 Uhr

Ärgerliches Ende einer spannenden und mitreißenden Veranstaltung. Beim Breaking entschied eine Verletzung das Finale. Jubeln durften aber sowohl der Gold- als auch der Silbermedaillengewinner.

Der Kölner Tanzsportler Mario Eckel ist erstmals deutscher Meister im Breaking geworden. Bei den Finals 2023 im Duisburger Landschaftspark Gießhalle gewann Eckel alias "M17" das Final-Battle gegen den Stuttgarter Bao Chau Nguyen alias "Chau-Lin".

Verletzung entscheidet Final-Battle

Chau Lin verletzte sich bei der ersten von insgesamt 15 Tanz-Runden bei einem Rückwärtsalto am Fuß und musste das Finale schon zeitig aufgeben. Der 24-jährige "M17" und der 31-jähriger "Chau Lin" dürfen sich aber beide freuen: Mit der Finalteilnahme qualifizierten sie sich beide für die Weltmeisterschaft am 23. und 24. September in Belgien.

Favorit "Double D" gewinnt Bronze

"M17" und "Chau Lin" waren bei den Meisterschaften 2022 noch Dritter und Zweiter geworden. Der Vorjahressieger "Double D" Dennis Dressel musste sich diesmal im Halbfinale "Chau Lin" mit 1:2 geschlagen geben. Als dreifacher deutscher Meister war "Double D" Meisterschafts-Favorit. Der Nürnberger holte am Ende Bronze.

2024 erstmals olympisch

Breaking ist 2024 in Paris erstmals bei den Olympischen Spielen vertreten.