buten un binnen Sieg im Tanz-Mekka: Bremer GGC-Paar glänzt in spektakulärer Kulisse Stand: 14.04.2025 17:19 Uhr

Der legendäre Blackpool Tower Ballroom ist für viele Tänzer ein Sehnsuchtsort. Luna Albanese und Dimitri Kalistov räumten beim Jugend-Lateinturnier souverän den Sieg ab.

Von Petra Philippsen

Manchmal wissen die Tänzerinnen und Tänzer des Bremer Grün-Gold-Clubs genau, wofür sie sich Tag für Tag in stickigen Tanzsälen oder auch maroden Schulturnhallen schinden – um an einem so spektakulären Ort tanzen zu dürfen, wie dem legendären Blackpool Tower Ballroom an der Westküste Großbritanniens.

Erstmals veranstaltete der Welttanzsport-Verband (WDSF) im ikonischen Ballsaal aus dem 19. Jahrhundert eine Großveranstaltung, bei der in den unterschiedlichen Wettbewerben auch acht Bremer Paare am Start waren. In der Szene gilt Blackpool als Mekka des Tanzsports – und dort glänzte Bremen.

Spektakulärer Ballsaal aus dem 19. Jahrhundert: der Blackpool Tower Ballroom ist ein Sehnsuchtsort für viele Tänzer.

Alle Einsen für Albanese und Kalistov

Das GGC-Tanzpaar Luna Albanese und Dimitri Kalistov gewann gerade erst den 8. Deutschen-Meistertitel in Folge.

Denn an diesem besonderen Ort – von außen ist der Tower eine Hommage an den Pariser Eiffelturm, der Ballsaal beeindruckt durch kunstvoll verzierte Balkone und Decken, funkelnde Kronleuchter und eine federnde Tanzfläche – standen beim Jugend-Lateinturnier Luna Albanese und Dimitri Kalistov im Mittelpunkt.

Das 17-jährige Tanz-Paar schaffte nicht nur ein Novum und gewann als erstes Grün-Gold-Paar ein Turnier in Blackpool. Albanese und Kalistov räumten auch in allen fünf lateinamerikanischen Tänzen souverän den ersten Platz ab. Die beiden hatten sich gegen 64 Paare aus aller Welt durchgesetzt – auch gegen ihre Klubkameraden Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite.

Externe Inhalte von Instagram

Instagram öffnen

Auch Bayraktar und Kuraite trumpfen auf

Die 16-jährigen Lukrecija Kuraite und Yigit Bayraktar schafften in Blackpool im Latein- und im Standard-Wettbewerb mehr als Achtungserfolge.

Die beiden 16-Jährigen tanzen in diesem Jahr erstmals in der höheren Altersklasse der 16- und 17-Jährigen und schafften es im Latein-Wettbewerb auf Anhieb ins Halbfinale. Im Standard erreichten Bayraktar und Kuraite sogar das Finale, mehr als ein Achtungserfolg für die beiden.

Umso größer sind bei Bayraktar und Kuraite nach diesen Auftritten in Blackpool auch die Hoffnungen auf die Jugend-WM der zehn Tänze, die im Rahmen des Dance Sport Festivals vom 6. bis 8. Juni im Bremer Congress Centrum ausgetragen wird.

Externe Inhalte von Instagram

Instagram öffnen

Mehr zum Bremer Tanzsport:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 14. April 2025, 18:06 Uhr