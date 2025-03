buten un binnen "Let's Dance"-Aus für Dzumaev – holt Bremen trotzdem den Tanz-Sieg? Stand: 25.03.2025 13:02 Uhr

Nach nur vier Shows kam für Malika Dzumaev und Musiker Ben Zucker das Aus. Doch zwei ihrer Profi-Kollegen vom Bremer Grün-Gold-Club sind weiterhin im Rennen.

Von Petra Philippsen

Seit über zehn Jahren stehen Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke schon gemeinsam auf dem Tanzparkett, doch diesen Moment am späten Freitagabend auf der Tanzfläche der Show "Let's Dance" wollten die beiden Bremer eigentlich nicht zusammen erleben.

Zittern im roten Licht: In Show vier von "Let's Dance" fiel die Entscheidung zwischen Selfiesandra (von links nach rechts) mit Zsolt Sandor Cseke und Malika Dzumaev mit Ben Zucker.

Denn dort standen die beiden Profi-Tänzer im roten Lichtkegel, der nichts Gutes in dieser Show verheißt, und warteten mit ihren prominenten Tanzpartnern auf das Urteil der Zuschauer.

Für wen von beiden käme das Aus? Für Cseke und Podcasterin Selfiesandra oder Dzumaev und Musiker Ben Zucker?

Es traf Malika Dzumaev – die Titelverteidigerin bei "Let's Dance" schied somit bereits nach der vierten Show aus.

Zucker stößt früh an seine Tanz-Grenzen

In den ersten vier Shows von "Let's Dance" war Musiker Ben Zucker jedes Mal unter den schwächsten Kandidaten.

An der 33-jährigen Profi-Tänzerin vom Bremer Grün-Gold-Club hatte es jedoch nicht gelegen, im Gegenteil. Dzumaev hatte alles gegeben, um dem blutigen Anfänger Zucker in den vergangenen vier Wochen Grundschritte und ein Minimum an Rhythmusgefühl zu vermitteln. Doch gereicht hatte es nicht mehr, um die drei Juroren und das TV-Publikum genug zu überzeugen.

Der Kontrast zum vergangenen Jahr war dabei allerdings extrem. Mit dem Musiker Gabriel Kelly hatte Dzumaev ein absolutes Tanz-Naturtalent an die Seite bekommen, mit dem sie einige der stärksten Choreografien der bisher 18-jährigen Showgeschichte präsentieren konnte. Bei Zucker war das Tanz-Talent eher rudimentär vorhanden und er stieß auf dem Parkett schnell an seine Grenzen. Dzumaev lobte ihren Partner dennoch für sein Bemühen.

So stolz auf Dich, Partner und deine tänzerische Entwicklung! Nur wir beide wissen, wo wir angefangen haben und deshalb schätze ich alles umso mehr.

(Malika Dzumaev an Ben Zucker bei Instragram)

Cseke und Vinokurov noch im Rennen

Für Dzumaev ist der Wettbewerb zwar vorbei, in die Show ist sie aber weiterhin involviert. Nicht nur bei den Eröffnungstänzen der Profis ist sie dabei, sie entwickelt auch in dieser Woche gemeinsam mit Cseke die Choreografie für die Sendung am kommenden Freitag. "Wir unterstützen uns immer und die Choreos machen wir zusammen, so sehen unsere Samstage aus", erzählte Dzumaev. Am Montag postete sie bereits Fotos vom gemeinsamen Training im Tanzsaal. Selfiesandra bekommt nun also doppelte Profi-Unterstützung.

Und obwohl es knapp war für Cseke und die Podcasterin Selfiesandra mit ihrem Quickstep, haben beide in der nächsten Show wieder eine neue Chance. Zwei Mal hat Cseke schon Platz zwei bei "Let's Dance" erreicht, wie weit es dieses Mal unter den noch verbliebenen zehn Tanz-Paaren gehen kann, ist jedoch schwer vorher zu sagen. Leicht wird es nicht.

Die Schauspielerin Simone Thomalla und der Profi-Tänzer Evgeny Vinokurov tanzten in Show vier ebenfalls Cha Cha Cha.

Auch nicht für den dritten Profi-Tänzer aus den Reihen des Grün-Gold-Clubs: Evgeny Vinokurov.

Der gebürtige Russe tanzt an der Seite von Schauspielerin Simone Thomalla und musste mit ihr auch bereits zittern.

Aber zumindest hat nicht der strenge Kult-Juror Joachim Llambi das letzte Wort, sondern das Publikum. Und so besteht auch weiterhin die Chance, den "Let's Dance"-Titel wieder nach Bremen zu holen.

