Darts-WM in London Hempel macht Einzug in Runde zwei perfekt Stand: 20.12.2024 23:25 Uhr

Florian Hempel hat den Einzug in die zweite Runde der Darts-WM in London geschafft. Der Kölner, der zum vierten Mal beim Spektakel im Ally Pally antritt, gewann sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan 3:1.

Vor Hempel hatten auch Ricardo Pietreczko (Hannover) und WM-Debütant Kai Gotthardt (Esslingen) die erste Runde überstanden, Gotthardt schied allerdings am Freitag aus. "Es hat sich gut angefühlt. Es macht sehr, sehr viel Spaß" , sagte Hempel bei Sport1 zur Atmosphäre, "ich hatte am Anfang ein bisschen mehr Glück auf die Doppel."

Sein nächster Gegner ist am Montagabend Daryl Gurney aus Nordirland. Hempel hat damit weiter die Chance, sein bestes WM-Resultat zu übertreffen. Als letzter der sechs Deutschen greift am Sonntag Martin Schindler ins Geschehen ein, der Gesetzte hatte ein Freilos in der ersten Runde und trifft auf den Engländer Callan Rydz.

"The Tunnel" ausgeschieden

WM-Debütant Kai Gotthardt ist beim Spektakel im Londoner "Ally Pally" in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 29-Jährige aus Esslingen mit dem Spitznamen "The Tunnel" verpasste gegen den Weltranglistenachten Stephen Bunting (England) beim 1:3 eine Überraschung.

Gotthardt, die Nummer 136 im Ranking, hielt das Duell mit Bunting lange offen, nutzte aber im zweiten Satz seine Chancen nicht. "Ich habe mir einfach zu wenig Zeit gelassen, ich bin selber schuld an dieser Situation, es hätte anders laufen können", sagte Gotthardt enttäuscht bei "Sport1": "Ich weiß, was ich für Fehler gemacht habe, er hat sie wie ein Top-8-Spieler ausgenutzt."

Der Schwabe war einer von sechs deutschen Dartsspielern im Feld der Weltmeisterschaft. In der ersten Runde hatte er sich auch von einem seltenen Pfeilbruch nicht irritieren lassen und gegen den Schotten Alan Soutar mit 3:1 Sätzen gewonnen.

"The Tunnel" startet stark

Gegen Routinier Bunting (39), BDO-Weltmeister von 2014 und Halbfinalist bei der PDC 2021, startete Gotthardt konzentriert und mit dem besseren Gefühl für die "180". Nach einem Break zum Gewinn des ersten Satzes vergab Gotthardt drei Chancen, auf 2:0 wegzuziehen. "The Bullet" Bunting, in diesem Jahr Sieger beim Masters, ließ sich nicht zweimal bitten und drehte die Partie. Die letzten sieben Legs gingen an den Engländer.

Deutsche Reihen lichten sich

Damit lichten sich die deutschen Reihen in London weiter: Am Donnerstag hatten der frühere Halbfinalist Gabriel Clemens und Niko Springer ihre Auftaktpartien verloren. Ricardo Pietreczko steht in Runde zwei. Dort greift die deutsche Nummer eins Martin Schindler erst am Sonntag ins Turnier ein.