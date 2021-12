Titelverteidiger Price übersteht Auftakt bei Darts-WM

Schmutzler startet am Donnerstag

Edhouse hatte sich früher am Abend in der ersten Turnierpartie gegen Landsmann Peter Hudson knapp mit 3:2 durchgesetzt. Hudson war erst kurzfristig ins Turnier gerutscht, weil der Chinese Lihao Wen nicht an den Start gehen konnte. Deutsche Spieler waren noch nicht beteiligt. Den Auftakt macht am Donnerstagabend (21.00 Uhr) der erst 16 Jahre junge Fabian Schmutzler, der gegen Ryan Meikle spielt.