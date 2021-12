Darts-WM im "Ally Pally" - die Welt wird eine Scheibe

Noch mehr als vielleicht jede andere Sportart lebt Darts von den Anhängern: Hier gibt es kein "quiet please" wie im Tennis und keine für Ruhe sorgenden Ordner wie beim Golf. Lärm ist part of the party - und von manchen Profis sogar erwünscht. Im Vorjahr waren wegen Corona keine Zuschauer im Alexandra Palace, jetzt sind sie in voller Stärke zurück.

Es gilt trotz der in England stark voranschreitenden Omikron-Variante die 3-G-Regel. Eine Maske ist von den 3.000 ohnehin meist sehr maskierten Feierbiestern nur dann gefordert, wenn sie ihre Plätze verlassen - was für manche wegen des ausgiebigen Bierkonsums mit zunehmender Veranstaltungsdauer gar nicht so leicht ist.

96 Teilnehmer aus 31 Nationen - vier Deutsche dabei

96 Teilnehmer aus 31 Nationen sind am Start, darunter vier aus Deutschland. Der lange Zeit bekannteste deutsche Dartspieler, Max Hopp, hat diesmal die Quali verfehlt. Dabei ist Gabriel Clemens - "The German Giant" erreichte im vergangenen Jahr als erster Deutscher überhaupt das WM-Achtelfinale und ist die Nummer 25 der Welt.

Der Vorteil dieser Platzierung: Clemens darf die Auftaktrunde überspringen und trifft dann auf den Sieger der Partie zwischen Lewis Williams aus Wales und Toyokazu Shibata aus Japan.