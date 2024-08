Beachvolleyball-EM Frust zum Auftakt - Ludwig/Lippmann verlieren deutsches Duell Stand: 13.08.2024 21:02 Uhr

Beachvolleyballerin Laura Ludwig hat an der Seite von Louisa Lippmann ihr erstes Spiel nach ihrer Rücktrittsankündigung verloren.

Die Olympiasiegerin von Rio 2016 unterlag am Dienstag (13.08.2024) mit ihrer Volleyball-Partnerin Louisa Lippmann zum EM-Auftakt in der Gruppenphase in den Niederlanden im deutschen Duell dem Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann mit 0:2 (14:21, 19:21).

Den ersten Satz gestalteten Ludwig und Lippmann gegen die deutschen Meisterinnen lange ausgeglichen, in den entscheidenden Momenten behielten aber Müller und Tillmann die Nerven. Auch im engeren zweiten Durchgang blieb das derzeit beste deutsche Frauen-Duo eiskalt und verwandelte direkt den ersten Matchball.

Laura Ludwig - vor dem Karriereende noch eine EM

Bei Olympia hatte das Duo Müller/Tillmann immerhin die Vorrunde überstanden, war dann aber im Achtelfinale gescheitert. Ludwig und Lippmann hingegen waren nach drei Niederlagen in der Gruppenphase früh ausgeschieden.

Anschließend hatte die 38 Jahre alte Ludwig bekanntgegeben, nach dieser Saison ihre Beachvolleyball-Karriere zu beenden. Sie wird nur noch das Elite16-Turnier in Hambur, die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) spielen und eben die EM - dann ist Schluss.

Ludwigs frühere Spielpartnerin Margareta Kozuch ist derweil mit einem Sieg in die EM gestartet. Die 37-Jährige gewann mit Sarah Schneider gegen die Italienerinnen Margherita Bianchin und Claudia Scampoli mit 2:0 (21:16, 21:12).

Auch die Silbermedaillengewinner Ehlers/Wickler schlagen auf

Auch die Olympia-Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler sind in den Niederlanden dabei. Das Duo steigt am Mittwoch in das Turnier, das in den Städten Arnheim, Den Haag und Apeldoorn stattfindet, ein. Insgesamt sind sieben deutsche Teams bei den Männern und Frauen am Start. Die Finals steigen am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer).