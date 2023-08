Zwischenrunde Basketball-WM - Deutschland trifft auf Slowenien und Georgien Stand: 30.08.2023 16:13 Uhr

Georgien und Slowenien stehen als deutsche Gegner in der Zwischenrunde der Basketball-WM in Asien fest. Georgien eroberte beim klaren 70:59 (42:23) am Mittwoch (30.08.2023) gegen Venezuela den zweiten Sieg in der Vorrunde und schaffte dadurch das Weiterkommen. Slowenien besiegte die Kap Verden anschließend mit 92:77 (45:38) und sicherte sich den Gruppensieg.

Damit ist klar, dass Deutschland am Freitag (10:30 MESZ) in Okinawa gegen die zweitplatzierten Georgier spielt. Am Sonntag (13:30 MESZ) geht es dann an gleicher Stelle gegen Ex-Europameister Slowenien mit Superstar Luka Doncic.

Slowenien und Deutschland starten punktgleich

Die Slowenen sind wie Deutschland mit drei Siegen in die Zwischenrunde eingezogen. Damit übernehmen beide Teams sechs Punkte aus der Vorrunde mit in die Zwischenrunde und starten punktgleich.

Slowenien und Georgien spielen neben dem DBB-Team gegen den deutschen Gruppengegner Australien. Nur die besten beiden Teams schaffen es zur Endrunde nach Manila.