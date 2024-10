Basketball in der WNBA Sabally und Fiebich verlieren drittes Spiel mit New York Liberty Stand: 05.10.2024 08:28 Uhr

Nyara Sabally und Leonie Fiebich haben mit New York Liberty den vorzeitigen Einzug ins Finale der US-amerikanischen Basketball-Profiliga WNBA verpasst.

Das Team um die beiden deutschen Nationalspielerinnen musste sich am Freitag (04.10.2024, Ortszeit) im dritten Spiel der Best-of-five-Serie mit 81:95 (49:52) bei Titelverteidiger Las Vegas Aces geschlagen geben. In der Serie steht es nun 2:1 für New York, drei Siege sind für das Weiterkommen nötig.

Fiebich kam in 28 Spielminuten auf zehn Punkte. Die 24-Jährige, die erst kürzlich ins All-Rookie-Team gewählt worden war, stand wie schon in den beiden Duellen zuvor gegen Las Vegas in der Startaufstellung. Sabally sorgte für acht Zähler. Beste Werferin der Partie war Aces-Guard Jackie Young mit 24 Punkten.

Schwaches drittes Viertel

Der Liberty wurde in einer zuvor ausgeglichenen Begegnung vor allem ein schwaches drittes Viertel zum Verhängnis (nur sechs Punkte), die souveräne Führung spielte Las Vegas dann über die Zeit. Es war der zwölfte Heimsieg in Serie in den Playoffs für die Aces, die nun am Sonntag (22 Uhr) erneut in eigener Halle ausgleichen können. Ein mögliches entscheidendes fünftes Duell würde am Dienstag in New York stattfinden.

Finalserie des Vorjahres

Im Vorjahr hatte New York das Finale gegen Las Vegas 1:3 verloren und wartet als einziges Gründungsmitglied der WNBA noch immer auf eine Meisterschaft - trotz vier Endspielteilnahmen. In dieser Saison gewann das Team aus dem Big Apple die Hauptrunde, die Aces belegten den vierten Platz. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Minnesota Lynx und Connecticut Sun gegenüber, in der Serie steht es 2:1.