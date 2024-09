Basketball in der WNBA Fiebich und Sabally mit New York im Halbfinale Stand: 25.09.2024 07:32 Uhr

Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally sind mit New York Liberty ins Halbfinale der WNBA eingezogen.

Das Team gewann in der Nacht zu Mittwoch (25.09.2024) sein zweites Viertelfinal-Spiel mit 91:82 gegen Atlanta Dream. In der Best-of-three-Serie machte der Vizemeister damit den Einzug in die Vorschlussrunde nach dem 83:69-Auftakterfolg perfekt. Fiebich legte neun Punkte und zwei Rebounds auf, Sabally kam in gut fünf Minuten Spielzeit auf vier Zähler.

Fiebich erneut mit guter Leistung

Liga-Neuling Fiebich, in Spiel eins mit einem Karrierebestwert von 21 Punkten überragend, lieferte erneut eine ansprechende Leistung ab. Die 24-Jährige, die bereits ins All-Rookie-Team gewählt worden war, traf drei von vier Würfen aus dem Feld und zwei ihrer drei Dreier.

Ionescu mit Rekord für die Liberty

Starspielerin Sabrina Ionescu stellte indessen mit 36 Punkten den Franchise-Rekord der New Yorkerinnen für die Playoffs ein.

Im Halbfinale kommt es nun ab Sonntag (29,09.2024, Ortszeit) zur Neuauflage des Finales aus deer Vorsaison gegen Meister Las Vegas Aces.