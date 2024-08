Bei überraschender Niederlage Sabally trifft erstmals in ihrer WNBA-Karriere zweistellig Stand: 29.08.2024 08:51 Uhr

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat mit ihrem Team, den New York Liberty, eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Sie überzeugte dennoch mit einem neuen Karriere-Bestwert.

Die beste Karriereleistung von Nyara Sabally in der WNBA hat eine überraschende Niederlage ihres Teams nicht verhindert. Die Basketball-Nationalspielerin kam für die New York Liberty zwar auf 14 Punkte und traf damit erstmals in ihrer Karriere zweistellig. Dennoch verlor der Spitzenreiter in Kalifornien völlig unerwartet 88:94 gegen Tabellenschlusslicht Los Angeles Sparks. Die Gastgeberinnen hatten zuvor neun von zehn Partien verloren.

Sabally war hinter den Olympiasiegerinnen Breanna Stewart (32 Punkte) und Sabrina Inonescu (18) drittbeste Werferin ihres Teams. Sie kam zudem auf zehn Rebounds und hatte damit den Bestwert der Partie. Es war das erste sogenannte Double-Double für Sabally. Fiebich verbuchte sechs Punkte zwei Rebounds und eine Vorlage.