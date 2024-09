Basketball in der WNBA Satou Sabally mit Dallas aus dem Playoff-Rennen Stand: 09.09.2024 08:40 Uhr

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat in der WNBA mit den Dallas Wings eine entscheidende Niederlage kassiert. Die Wings haben damit die letzte Chance auf ein Erreichen der Playoffs in der US-Profiliga verspielt.

Sabally verlor mit ihren Dallas Wings am Sonntagabend (08.09.2024, Ortszeit) mit 77:92 beim direkten Konkurrenten Chicago Sky. Durch die Niederlage haben die Wings bei noch fünf ausstehenden Hauptrundenspiele die letzte Chance verspielt, es in die Playoffs der US-Profiliga zu schaffen.

Dallas hatte zuletzt in der Tabelle durch drei aufeinanderfolgende Siege Boden gutgemacht, doch die Pleite in Chicago war nun ebenfalls die dritte in Serie, auch rechnerisch geht nun nichts mehr. Nach den Los Angeles Sparks sind die Wings als zweite Mannschaft aus dem Rennen.

Sabally nach Olympia mit starken Auftritten in der WNBA

Die Berlinerin Sabally war wegen einer Schulterverletzung erst nach ihrer Olympia-Teilnahme in Paris in die WNBA-Saison eingestiegen und hatte teils starke Leistungen gezeigt. Sie steht bei einem Schnitt von 19,3 Punkten. Die 26 Jahre alte Sabally kam in Chicago auf zwölf Punkte.

Nyara Sabally und Fiebich mit New York schon in den Playoffs

Ihre jüngere Schwester Nyara und Leonie Fiebich, die ebenfalls in Paris spielten, sind mit Spitzenreiter New York Liberty schon länger für die Playoffs qualifiziert. Beim 75:71-Sieg über Titelverteidiger Las Vegas Aces holten die Liberty den 29. Sieg im 35. Saisonspiel und unterstrichen ihre Titelambitionen. Fiebich kam auf sieben Punkte und drei Steals, Sabally kam auf drei Punkte.